Собянин заявил о своем участии в выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Я чувствую огромную ответственность за все проекты, что мы начали вместе пять лет назад, - обратился глава города к тысячам зрителей концерта в честь дня рождения проекта "Активный гражданин" в Парке Горького. - За наши школы, за еще не построенные станции метро. Миллионы горожан поддерживают многие другие инициативы, их все нужно реализовать. Поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра".

Собянин сделал это заявление в самый разгар концерта, сменив на сцене у Москвы-реки IOWA, МОТА и Алексея Воробьева. Для волонтеров, участников проектов "Активный гражданин" и "Наш город" появление мэра стало неожиданным. Приветствуя гостей праздника, Собянин назвал их единой командой, работающей над решением главных городских проблем. "Миллионы москвичей поддержали строительство новых линий метро и дорог, благодарю жителей столицы за доверие, - сказал Собянин. - Все наши строительные и социальные проекты настолько масштабные и трудные, что работать над ними можно только совместными усилиями мэрии и активных граждан".

Как и артисты, выступавшие на сцене, Собянин прошел к зрителям по небольшому коридору и с десятками желающих "зачекинился" на селфи в Парке Горького. На импровизированной стене, где звезды маркерами оставляли свои автографы и пожелания, мэр нарисовал сердце и оставил надпись: "Я люблю Москву".