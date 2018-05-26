В Ярославле запустили 65-метровое колесо обозрения

Новости

В Париже началась акция протеста против политики Макрона 17:20
Собянин объявил о решении баллотироваться на выборах мэра Москвы 16:40
Загитова пообещала научить своего щенка кататься на коньках 16:25
В Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека 16:05
Видео: Донской силач сдвинул поезд весом 388 тонн 16:01
Столтенберг назвал сроки заседания Совета Россия-НАТО 16:00
ДНР опровергла заявления ВСУ о взятии населенного пункта под Донецком 15:34
В расположение сборной России прибыли допинг-офицеры ФИФА 15:30
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина 15:21
США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации 15:07
Пограничники Беларуси освоили новые методы интеллектуальной защиты границы 15:02
Ожидаемая телеаудитория ЧМ-2018 - 3 млрд человек 14:55
Алексей Сорокин возглавит оргкомитет по подготовке к Евро-2020 14:49
Виталий Мутко может оставить футбольную деятельность через 3-4 месяца 14:31
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией 14:25
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок 14:23
В Удмуртии произошел пожар в исправительной колонии 14:12
В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление 13:50
Власти расскажут, кто и как сможет не платить курортный сбор 13:50
Чулпан Хаматова исполнит роль Доктора Лизы в новом фильме 13:39
В Трансильвании откопали странную челюсть 13:29
Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе 13:25
АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4 13:10
По Крымскому мосту проедут потомки Николая II 13:10
Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 17:20
Проект: В регионах

В Ярославле запустили 65-метровое колесо обозрения

В Ярославле, у концертно-зрелищного центра "Миллениум", торжественно открыли самое высокое в Центральной России колесо обозрения - "Золотое кольцо".

Первыми посетителями нового аттракциона стали дети из школы-интерната и дети с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ними в кабине "Чайка", посвященной полету в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, своеобразный "полет" над городом совершили сама Валентина Владимировна и мэр Ярославля Владимир Слепцов.

- Строительство такого колеса обозрения стало возможным благодаря созданию условий для развития бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности региона, - уверен глава города. - Аттракцион полностью построен за счет инвестора, а для города наличие такого объекта означает увеличение туристического потока.

Фото: Мэрия Ярославля
День города Ярославля начался с велопробега

Высота ярославского колеса обозрения - 65 метров. 27 его кабинок оформлены в честь городов, входящих в самый известный российский турмаршрут - "Золотое кольцо России". Из оставшихся трех кабинок одна посвящена полету Валентины Терешковой, которому в этом году исполняется 55 лет; еще одна предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья, то есть отличается повышенным уровнем комфорта. А третья - для тех, кто изъявит желание заключить брак "на небесах", то есть для молодоженов. Во всех кабинках есть кондиционер, в зимнее время будет включаться обогрев, в зоне доступности - бесплатный вай-фай.

Новый аттракцион оказался настолько интересен ярославцам и гостям города, что в день его открытия к кассам выстроились огромнейшие очереди. "Протестировать" колесо обозрения приехали жители многих районов области и даже соседних регионов: Костромской, Ивановской областей, москвичи.

- Необыкновенные впечатления! Весь город увидели. Знали, конечно, что он красивый, но когда смотришь с такой высоты - просто дух захватывает! - призналась, выйдя из кабины, гостья из Москвы Наталья. - Моя восьмилетняя дочка даже страх высоты переборола. Когда уже надо было выходить, дочка спросила, нельзя ли еще раз прокатиться…

В мэрии Ярославля рассказали, что благодаря реализации муниципальной программы развития туризма уже в 2017 году въездной поток в Ярославль увеличился почти на 400 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом и составил 1,18 миллиона туристов и экскурсантов. В Ярославле создан Союз городов "Золотого кольца России" и открыта его штаб-квартира. Централизация единой политики союза в Ярославле позволит решить амбициозную задачу по увеличению турпотока в Ярославскую область до 8,5 миллиона человек к 2025 году.

Главное сегодня

Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения