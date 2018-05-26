В Ярославле запустили 65-метровое колесо обозрения

В Ярославле, у концертно-зрелищного центра "Миллениум", торжественно открыли самое высокое в Центральной России колесо обозрения - "Золотое кольцо".

Первыми посетителями нового аттракциона стали дети из школы-интерната и дети с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ними в кабине "Чайка", посвященной полету в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, своеобразный "полет" над городом совершили сама Валентина Владимировна и мэр Ярославля Владимир Слепцов.

- Строительство такого колеса обозрения стало возможным благодаря созданию условий для развития бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности региона, - уверен глава города. - Аттракцион полностью построен за счет инвестора, а для города наличие такого объекта означает увеличение туристического потока.

Высота ярославского колеса обозрения - 65 метров. 27 его кабинок оформлены в честь городов, входящих в самый известный российский турмаршрут - "Золотое кольцо России". Из оставшихся трех кабинок одна посвящена полету Валентины Терешковой, которому в этом году исполняется 55 лет; еще одна предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья, то есть отличается повышенным уровнем комфорта. А третья - для тех, кто изъявит желание заключить брак "на небесах", то есть для молодоженов. Во всех кабинках есть кондиционер, в зимнее время будет включаться обогрев, в зоне доступности - бесплатный вай-фай.

Новый аттракцион оказался настолько интересен ярославцам и гостям города, что в день его открытия к кассам выстроились огромнейшие очереди. "Протестировать" колесо обозрения приехали жители многих районов области и даже соседних регионов: Костромской, Ивановской областей, москвичи.

- Необыкновенные впечатления! Весь город увидели. Знали, конечно, что он красивый, но когда смотришь с такой высоты - просто дух захватывает! - призналась, выйдя из кабины, гостья из Москвы Наталья. - Моя восьмилетняя дочка даже страх высоты переборола. Когда уже надо было выходить, дочка спросила, нельзя ли еще раз прокатиться…

В мэрии Ярославля рассказали, что благодаря реализации муниципальной программы развития туризма уже в 2017 году въездной поток в Ярославль увеличился почти на 400 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом и составил 1,18 миллиона туристов и экскурсантов. В Ярославле создан Союз городов "Золотого кольца России" и открыта его штаб-квартира. Централизация единой политики союза в Ярославле позволит решить амбициозную задачу по увеличению турпотока в Ярославскую область до 8,5 миллиона человек к 2025 году.