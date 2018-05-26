В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление

В субботу 26 мая в Москве произошел скачок атмосферного давления до рекордных 762,2 мм ртутного столба, это рекорд сегодняшних суток, сообщается на сайта "Метеоновости".

Синоптики связывают рост атмосферного давления с антициклоном. Уже в воскресенье он переместится на юго-восток страны, давление снизится до 758 мм ртутного столба. Прежний рекорд 26 мая был зафиксирован в 1992 году, когда давление поднялось до 759 мм ртутного столба.

В субботу в Москве днем ожидается 18-20 градусов тепла, а ночью 5-7 градусов. В воскресенье днем воздух прогреется до 20-22 градусов, ночью температура воздуха составит 8-9 градусов выше нуля.