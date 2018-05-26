В Третьяковке вандал испортил картину Репина "Иван Грозный"

Полиция задержала мужчину, который накануне повредил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Накануне вечером в пятницу в полицию поступило сообщение от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи о повреждении картины. - Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно, - сказала Волк.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама.

Как сообщают в пресс-службе Третьяковской галереи, по счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали. По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

По словам Ирины Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)".

Эта статья предусматривает ответственность от штрафа до 3 миллионов рублей, до лишения свободы на срок до 3 лет.