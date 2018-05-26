В акватории Владивостока нашли тело мужчины

Утром 26 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Приморскому краю позвонили очевидцы, которые рассказали, что во владивостокской бухте Патрокл в воде они увидели человека в спасательном жителе и неуправляемую моторную лодку.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на место немедленно отправились спасатели. В 6-50 по местному времени они достали тело из воды и передали полиции. Лодку отбуксировали к берегу.

Пользователи местных интернет-пабликов предполагают, что погибший мог быть рыбаком, который по каким-то причинам выпал из лодки. Не исключено, что с момента происшествия до момента обнаружения тела прошло несколько часов, и все это время моторка кружила на месте, а человек держался за нее рукой.

Между тем, в региональном Главке МЧС подчеркнули, что настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.