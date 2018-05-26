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26.05.2018 04:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье фильм про тигров снимет лауреат "Оскара"

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье для съемок документального фильма о сохранении тигров для телеканала "Дискавери" прилетели лауреат премии "Оскар" режиссер Росс Кауфман и продюсер Александра Паркер, сообщает администрация края.

Это уже второй визит кинодокументалистов, впервые они побывали на Дальнем Востоке в феврале.

В краевом департаменте культуры рассказали, что основная часть съемок пройдет в долине реки Бикин, а одним из героев фильма станет руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павел Фоменко. В мае он вместе с другими специалистами впервые в России вернули тигрят, находившихся на реабилитации, в дикую природу "мягким" способом. Этот эпизод также планируется включить в фильм.

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Taken by the Tiger (это рабочее название фильма) снимается в России и Индии, где стараются сохранить и увеличить популяцию тигра в дикой природе. Помимо экологических проблем, в картине будут затронуты исторические, культурные, религиозные моменты.

Съемки фильма, выход которого намечен на 2019 год, проходят совместно с WWF, Центром "Амурский тигр", Обществом охраны дикой природы (WCS), Реабилитационным центром в селе Алексеевка при поддержке администрации и Кинокомиссии Приморья.

В последние годы Владивосток и Приморье не раз становились съемочной площадкой. Так, осенью 2016 года здесь снимали картину "На районе", с известным актером Данилой Козловским в главной роли. Летом 2015 - эпизоды комедии "Напарник", где участвовал Сергей Гармаш, и детективного телесериала "Международное расследование" для центрального канала Китая ССТV6.

Справка "РГ"

По данным Центра "Амурский тигр", 95 процентов популяции амурского тигра живет в России, на территории Дальнего Востока. Это около 520-540 особей, при этом более 400 из них обитают в тайге Приморья, около 100 - в лесах Хабаровского края.

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