На HeliRussia 2018 предложили усилить систему тушения лесных пожаров

Каждый год ущерб от лесных пожаров в России составляет десятки миллиардов рублей, однако даже эти цифры не убеждают местные власти выделить куда меньшие деньги на полноценный мониторинг и комплексную систему тушения возгораний. Такие данные были озвучены на конференции "Совершенствование вертолетных технологий при тушении пожаров" на 11-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

Россия, как известно, самая богатая лесами страна. Казалось бы, в этой ситуации необходимость в постоянном контроле за "легкими планеты" возникает сама собой. Но если в советское время была отлаженная система пожаротушения на больших площадях, в которой задействовали различные ведомства, то с появлением нового Лесного кодекса ситуация поменялась кардинально. Теперь обязанность по предотвращению и тушению пожаров ложится на регионы, которые предпочитают экономить деньги на этой статье расходов. На самом деле это мнимая экономия, а ущерб от лесных пожаров намного превышает расходы на их предотвращение.

По данным представителя ФБУ "Авиалесоохрана" Александра Попова, рекордным в плане нанесенного лесными пожарами ущерба стал 2010 год, когда потери составили более 100 миллиардов рублей, не говоря о десятках погибших людях.

Это странно, учитывая, что даже в таких странах, как Греция, расходы на предотвращение и тушение лесных пожаров на один гектар значительно больше, а парк вертолетов, которые решают эту задачу, составляет несколько десятков единиц. В России в прошлом году этим занимались 311 воздушных судов. Но если сопоставить масштабы, становится понятно, что этого явно мало.

Представитель "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Алексей Виноградов, компания которого занимается предотвращением и тушением пожаров во многих странах мира, рассказал о том, что сегодня их организация располагает целым парком различных машин, начиная с легких вертолетов и заканчивая тяжелыми Ми-26. Легкие вертолеты ведут разведку, но при этом могут брать с собой более тонны воды, и в случае обнаружения очага возгорания тут же приступают к его тушению. Если сходу пожар потушить не удается, подключается более мощная техника.

- Такая же схема могла бы работать и в России, но предложения организовать пилотный проект в регионах, которые по статистике больше всех страдают от лесных пожаров, не находят понимания, - говорит он. - Хотя, когда пожар достигает масштабов стихийного бедствия, расходы на его тушение намного больше, чем содержание группы воздушных судов. Потом нужно привлекать уже силы МЧС и другие структуры. У нас есть свои заказчики, у них свои задачи, и они нас не поймут, если мы экстренно будем отвлекать технику на тушение пожаров в других регионах.

По его мнению, необходимо свести воедино и региональные, и федеральные ресурсы, что поможет решать эту задачу гораздо эффективнее. Но, как выяснилось в ходе обсуждения, это не единственная проблема. Несмотря на то, что воздушная техника давно привлекается к тушению лесных пожаров, до сих пор не решен ряд проблем технического свойства. Например, многие местные водоемы недостаточной глубины. Сегодня вертолет может забрать воду в специальное устройство, только если глубина водоема не менее полутора метров. Чтобы решить эту проблему, сейчас разрабатывается вариант с помпой, которая, по замыслу конструкторов, позволит набирать воду даже при глубине менее полуметра. Однако электрические системы воздушного судна не позволяют делать это быстро. В США эту задачу решают, подключая помпу к двигателю вертолета. У нас пока идут испытания подобной системы, и до практики дело не дошло.

Есть и организационные проблемы. Так, уже разработано специальное спасательное устройство вроде шатра, который, будучи подсоединен к вертолету, позволил бы вывезти из зоны лесного пожара огнеборцев, оказавшихся по какой-то причине, например, из-за резкой смены ветра, в огненной ловушке. Но устройство до сих пор не прошло сертификацию в Росавиации из-за боязни, что такой шатер может нарушить устойчивость вертолета на высоте во время полета.

Не находит пока понимания и идея тушить с помощью вертолетов сверхвысотные здания, куда не может подняться пожарная лестница или затруднен подъезд пожарных машин в силу автомобильных пробок.

Судя по стендам на вертолетной выставке HeliRussia 2018, российские разработки вполне могут решить задачу тушения различных пожаров с воздуха. Теперь необходимо свести эти возможности в единую систему.