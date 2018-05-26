В России могут появиться "железные дороги" для летающих беспилотников

В России беспилотные летательные аппараты (БЛА) не вытеснят малую авиацию. Этого не произойдет, даже несмотря на то, что их применение в различных отраслях экономики страны неустанно растет. К такому выводу во время заседания экспертного совета, посвященного данной теме, пришли участники 11-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

Вячеслав Плясухин (в центре): Для дронов выделят специальные аэроузлы и коридоры, ограниченные по ширине и высоте. Фото: Валерия Коршунова/РГ

По словам доктора сельскохозяйственных наук, доцента и профессора ВАК Веры Савченковой, сейчас беспилотники зарекомендовали себя в сфере наблюдения за лесами лучше, чем малая авиация. Техника следит за состоянием территорий, в случае пожара передает информацию о распространении огня, контролирует возобновление возгорания и позволяет оперативно потушить пожар, если он снова вспыхнул.

Она также добавила, что опыт использования беспилотников в режимах ЧС активно используют в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом, по ее расчетам, только Красноярскому краю это позволило сэкономить более 16 миллионов рублей в год.

Недостатками беспилотников она считает ограниченную емкость батареи, высокую стоимость и недешевое обслуживание. По ее мнению, в случаях, когда, например, при пожаре необходим десант МЧС, беспилотники помочь не могут, поэтому используется исключительно малая авиация.

- Я не могу на сто процентов утверждать, что малые суда полностью заменятся беспилотниками, но, зная проблемы лесного хозяйства, скажу, что малая авиация будет в будущем применяться, но реже - слишком высока стоимость летного часа. Их можно использовать только при перевозке или эвакуации людей, - отметила Савченкова.

Крупные российские компании тоже пока не собираются отказываться от самолетов и вертолетов. По словам руководителя проектов ПАО "Газпром нефть" Никиты Сивоя, для каждого вида техники находится своя работа, с которой она справляется лучше всего. Именно поэтому эксперты сошлись во мнении, что беспилотники и вертолеты не конкурируют, а дополняют друг друга. К примеру, в некоторых отраслях, таких как кадастровая съемка, до появления БЛА авиацию и вовсе не применяли.

- Беспилотники мы используем во всех случаях, где позволяют технические условия. Ограничить их применение могут метеоусловия, дальность полета до 300 километров, дальность телеметрии до 90 километров, потому что мы не можем получить фото или видео в режиме онлайн. Поэтому я не скажу, что от вертолетов отказываются в пользу беспилотников. Лично мы их используем для оперативной доставки грузов на месторождения. На автономные объекты грузы можно доставить только на вертолетах, - сказал Сивой.

О том, что беспилотники пока несовершенный инструмент, но им на подмогу всегда приходят вертолеты, говорит и вице-президент по развитию бизнеса АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" Вячеслав Плясухин. К слову, их компания занимается предоставлением и тех, и других услуг.

- Мы понимаем, что у беспилотников есть свои плюсы и недостатки. Они хорошо мониторят местность. Из минусов - ограничения по взлетной массе до 30 килограммов, маленький ресурс в 240 циклов, невысокий радиус действия на электрическом двигателе, ограничения в дальности полетов. Кроме того, надо получать разрешения ФСБ, - напомнил Плясухин.

Как наладить взаимодействие беспилотников и малой авиации, после конференции эксперты обсудили на круглом столе выездной редакции "Российской газеты" на HeliRussia 2018. Во время беседы участники пришли к выводу, что беспилотная и малая авиация должны "дружить", потому что бывают случаи, когда их полеты пересекаются и заканчиваются происшествием.

- Каждый пилот должен быть заранее осведомлен о движении беспилотника, чтобы не было таких ситуаций, когда дрон резко выныривает тебе в лоб, - прокомментировал генеральный директор ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕТ" Глеб Бабинцев.

Однако другие спикеры добавили, что такая технология имеет право на существование, если не мешает пилотам.

- Часто дополнительная аппаратура на борту, которая сообщает информацию пилоту, может ухудшать безопасность, потому что перегружает пилота и отвлекает его от других задач, поэтому не факт, что пилоту нужно знать о всех тысячах беспилотников, летающих вокруг, только о тех, которые представляют угрозу, - сказал президент Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) Владимир Тюрин.

Подводя итоги, спикеры пришли к выводу, что в России нужно создавать места для конструкторов-любителей, где разработки могут летать без получения разрешения, что позволит развивать в стране правовую культуру, а люди начнут понимать, что незаконно летающий дрон может спровоцировать серьезную аварию или унести чью-то жизнь.

- Я думаю, все придет к тому, что для дронов выделят специальные аэроузлы и коридоры, ограниченные по ширине и высоте. У них сократят боковые и вертикальные эшелоны, потому что они работают в автоматическом режиме. Это будет железная дорога только на новом витке цивилизации, - подытожил итоги встречи вице-президент по развитию бизнеса "Ютэйр-Вертолетный услуги" Вячеслав Плясухин.

Кстати

В целом на HeliRussia 2018 представлены 12 моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения. Это "Ворон-700", "Коршун-1", "Сириус", "Бриз", "Геосакан" 201 и 401, модели Zala 421-08M, 421-16E, 421-16EM, 421-22, а также исследовательский квадрокоптер от МАИ и авиагрузовая платформа SKYF.