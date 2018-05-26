В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП

В Дербентском районе Дагестана произошла дорожная авария, в которой пострадали 11 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану, ДТП случилось на 944 километре федеральной автодороги М-29 "Кавказ" вблизи селения Нижний Джалган. В аварии участвовали ВАЗ-2110 и пассажирская "Газель".

По информации ТАСС, водитель "Газели" попытался избежать столкновения с легковым автомобилем, выехавшим со второстепенной дороги, и оказался в кювете. В аварии пострадали 11 человек, они были доставлены попутным транспортом и каретами скорой медицинской помощи в Центральную городскую больницу Дербента.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.