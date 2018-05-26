Бессменный лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Петербурга в преддверии Дня города.

Для выступления Гребенщиков сотоварищи выбрали Невский проспект - музыканты расположились у ограды Екатерининского сада на площади Островского. Концерт знаменитого БГ немедленно собрал внушительную толпу зрителей, полностью перекрывших тротуар. Некоторые, чтобы увидеть Гребенщикова хотя бы со спины, перебирались в Екатерининский сад прямо через ограду. Среди зрителей был замечен известный музыкальный критик Артемий Троицкий.

Отметим, что лидер "Аквариума" регулярно устраивает бесплатные уличные концерты в городах, куда приезжает с гастролями - причем как в России, так и за рубежом. Это уже стало своеобразной традицией, и поклонники творчества БГ порой могут встретить его просто на улице или в подземном переходе как обычного бродячего музыканта. Нынешнее выступление приурочено к выходу нового сольного альбома музыканта "Время N".