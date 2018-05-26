Глава Рослесхоза рассказал об эффективности лесопользования в РФ

Уровень освоения расчетной лесосеки нужно рассчитывать не менее чем за пятилетний период. Такое мнение высказал "Российской газете" Иван Валентик, замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), на ПМЭФ-2018.

"Безусловно, по одному году судить об эффективности лесопользования и освоения расчетной лесосеки нельзя. Должен быть определенный период, условно 5-6 лет, в течение которого можно смотреть, как арендатор осуществляет эффективное ведение хозяйства. При этом принципиально даже не то, сколько он заготавливает, а как он занимается лесовосстановлением, охраной, защитой, развитием инфраструктуры на этом участке", - заявил он.

Сегодня зачастую выделенные лесосеки не осваиваются. Например, в ДФО средний уровень освоения расчётной лесосеки составляет 17,5 процента. Неоднократно звучали инициативы отбирать такие участки у недобросовестных арендаторов, тем не менее, пока такого механизма в законодательстве не предусмотрено.

"Процент освоения расчетной лесосеки - это та условная величина, которая сегодня привязана к приросту древесины и к допустимому изъятию определенного количества леса с территории без ущерба для экологической системы. Сто процентов - это предельный объем взятия древесины, которая сегодня предоставлена арендатору. При этом у него отсутствует обязанность заготавливать 100 процентов древесины на этом участке. 60-70 процентов - в принципе та величина, которая более или менее адекватно отображает сбалансированный подход государства к лесопользованию, - считает Иван Валентик. - Безусловно, ситуация на рынках меняется, поэтому в лесном законодательстве существует возможность, если ты не заготовил что-то в один период, ты можешь увеличить объемы заготовки на второй и третий год лесопользования. Это привязывает ситуацию к рыночным реалиям. Сегодня спрос низкий - он заготовил меньше. На следующий год спрос стал больше - он заготовил больший объем и продал этот объем".