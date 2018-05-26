На ЧМ в бесплатных поездах поедет больше всего болельщиков из России

По его словам, билеты в бесплатных поездах забронировали уже болельщики из 152 стран.
"Мы всего предоставляем 444 тысячи бесплатных мест для перевозки болельщиков, сегодня уже более 300 тысяч этих мест зарезервировано. А на групповой этап уже более 85 процентов мест зарезервировано, - сообщил он. - Около 140 тысяч мест зарезервировано российскими болельщиками, на втором месте по численности болельщиков - Колумбия, на третьем - Аргентина, на четвертом - Мексика".
По его словам, немало билетов в бесплатных поездах забронировали китайцы, хотя их страна даже не участвует в ЧМ-2018.
Кроме того, по его словам, 1 июля 2018 года ФПК запустит услугу сопровождения ребенка в другой город экипажем поезда. "Вряд ли это будет стоить дороже, чем в "Сапсане", где такая услуга уже существует. Первое направление, на котором появится эта услуга, станет "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом", - сказал Петр Иванов.
Стоимость сопровождения детей от 10 до 16 лет в "Сапсане" составляет 1,6 тысячи рублей. Оформить услугу при необходимости нужно не позднее, чем за двое суток до отправления поезда.
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