Песков пошутил про "белые ночи" и "пытки" инвесторов

Пресс-секретарь президента пошутил о влиянии "белых ночей" на инвестиции.

Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в юмористической программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Запись проводилась на полях ПМЭФ.

На вопрос, был ли специально выбран для форума город, где разводят мосты, чтобы можно было также легко "разводить" иностранных инвесторов, он ответил:

"Отчасти, наверное, конечно, можно highly likely предположить, что это было причиной. Но дело в том, что форум проходит, когда "белые ночи", когда инвесторы не спят, их можно брать теплыми. Никогда не темнеет, спать невозможно. И эта пытка бодрствованием - она приводит к сговорчивости", - улыбнулся Дмитрий Песков.

"Сначала вы ограничиваете передвижение, потом пытка отсутствием сна в белые ночи, потом пытка традиционным российским гостеприимством со всеми вытекающими последствиями. И все - подписание контракта. И каждый год, как вы знаете, объем подписанных контрактов растет стремительно", - раскрыл "секрет" представитель Кремля.

Кстати, пресс-секретарь главы государства также ответил на шутливый вопрос, считает ли он овец, когда не получается заснуть на совещаниях. "Овец считаю, когда не получается не засыпать. Считаю про себя громко", - сказал он.

А на вопрос, часто ли ему снится Владимир Путин, заметил: "Снится, всегда очень страшно". "Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: "О господи, я забыл что-то сделать", - продолжил пресс-секретарь главы государства.