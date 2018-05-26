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Власть
26.05.2018 18:34
Текст: Кира Латухина

Песков пошутил про "белые ночи" и "пытки" инвесторов

Пресс-секретарь президента пошутил о влиянии "белых ночей" на инвестиции.

Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в юмористической программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Запись проводилась на полях ПМЭФ.

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На вопрос, был ли специально выбран для форума город, где разводят мосты, чтобы можно было также легко "разводить" иностранных инвесторов, он ответил:

"Отчасти, наверное, конечно, можно highly likely предположить, что это было причиной. Но дело в том, что форум проходит, когда "белые ночи", когда инвесторы не спят, их можно брать теплыми. Никогда не темнеет, спать невозможно. И эта пытка бодрствованием - она приводит к сговорчивости", - улыбнулся Дмитрий Песков.

"Сначала вы ограничиваете передвижение, потом пытка отсутствием сна в белые ночи, потом пытка традиционным российским гостеприимством со всеми вытекающими последствиями. И все - подписание контракта. И каждый год, как вы знаете, объем подписанных контрактов растет стремительно", - раскрыл "секрет" представитель Кремля.

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Кстати, пресс-секретарь главы государства также ответил на шутливый вопрос, считает ли он овец, когда не получается заснуть на совещаниях. "Овец считаю, когда не получается не засыпать. Считаю про себя громко", - сказал он.

А на вопрос, часто ли ему снится Владимир Путин, заметил: "Снится, всегда очень страшно". "Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: "О господи, я забыл что-то сделать", - продолжил пресс-секретарь главы государства. 

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