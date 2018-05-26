Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения

Роспатент предлагает возобновить обязательные выплаты вознаграждений за изобретения и рациональные предложения. Об этом заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.
"Изобретателя надо простимулировать не просто на создание, его надо простимулировать на внедрение его изобретения в производство, а для этого в мире существует очень простой рецепт. Ему надо выплатить вознаграждение в процентах от того экономического эффекта, который его изобретение приносит. И мы будем предлагать это сделать и в России. И сейчас изобретателю могут выплачивать вознаграждение, но по факту это не делается", - считает Григорий Ивлиев.
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