Росрыболовство анонсировало скорое решение вопроса квот на вылов краба

Будет ли сохранен исторический принцип распределения квот на вылов краба или его все-таки заменят на аукционы, станет ясно уже на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков.

"По крабам решение будет приниматься с учетом позиции, которая будет сформирована по итогам обсуждения с новым руководством министерства и курирующим вице-премьером. Этот вопрос, поскольку он один из самых будоражащих отрасль, мы доложим в самое ближайшее время - на следующей неделе", - рассказал он "Российской газете" на ПМЭФ-2018.

В этом году в России ожидается новое перераспределение квот на добычу рыбы по историческому принципу, которые теперь будут закрепляться сразу на 15 лет. Уже сейчас возникли проблемы, которые требуют вмешательства правоохранительных органов, рассказал Илья Шестаков. "Есть компании, которые явно мошенническим путем пытаются добиться выделения себе квот и подают заявления, при этом не имея права на наделение квотами по историческому принципу", - пояснил глава Росрыболовства.

Он также рассказал, что планируется пересмотреть принципы субсидирования строительства малотоннажных судов.

"Для нас очень важно начать строительство рыбопромысловых судов на тех бассейнах, где программа по инвестиционным квотам не может быть реализована просто в силу того, что нет объектов, которые могли бы под нее попасть. Мы с минпромторгом сейчас ведем работу. Есть предварительная договоренность о том, что в рамках субсидирования именно малотоннажного и среднетоннажного флота для Азово-Черноморского и Волго-Каспийского бассейнов и для Запада как раз может быть предусмотрена новая мера поддержки - субсидия капитальных затрат по строительству", - рассказал Илья Шестаков.

Речь идет о 25-30 процентах от стоимости судна, которые будут субсидироваться либо непосредственно заводу-производителю, либо заказчику. Такая программа позволит создать около 100 новых судов, но потребует значительных средств.

"Приблизительно 15 миллиардов рублей в течение пяти лет. Пока есть понимание, что мы можем выйти где-то на сумму в три миллиарда рублей. Недостающие средства будем изыскивать в рамках бюджетного процесса", - резюмировал он.