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Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
26.05.2018 14:17
Текст: Евгений Гайва

Россия получит рекордную прибыль от экспорта сельхозпродукции

Россия может экспортировать в этом году сельскохозяйственную продукцию на 21-22 миллиарда долларов, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"По предварительной оценке, если урожай зерна, как мы сейчас видим, будет где-то 110 миллионов тонн, то мы выйдем на показатель 21-22 миллиарда долларов по итогам года", - цитирует представителя Минсельхоза РИА Новости.

Более уверенный прогноз можно будет озвучить в октябре после завершения уборки урожая, уточнил он. Пока страна поставляет за рубеж товары урожая прошлого года, потому прогнозы на 2018 год по экспорту делать рано.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт российских продовольственных товаров и сельхозсырья в 2017 году составил 20,7 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в 2016 году.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. В частности, правительству поручено увеличить к этому году экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции - до 45 миллиардов долларов в год. Как отметил руководитель департамента Минсельхоза, выполнение указа президента по росту экспорта сельхозпродукции - это, в первую очередь, экспорт продукции с добавленной стоимостью.

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