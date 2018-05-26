Россия получит рекордную прибыль от экспорта сельхозпродукции

Россия может экспортировать в этом году сельскохозяйственную продукцию на 21-22 миллиарда долларов, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"По предварительной оценке, если урожай зерна, как мы сейчас видим, будет где-то 110 миллионов тонн, то мы выйдем на показатель 21-22 миллиарда долларов по итогам года", - цитирует представителя Минсельхоза РИА Новости.

Более уверенный прогноз можно будет озвучить в октябре после завершения уборки урожая, уточнил он. Пока страна поставляет за рубеж товары урожая прошлого года, потому прогнозы на 2018 год по экспорту делать рано.

По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт российских продовольственных товаров и сельхозсырья в 2017 году составил 20,7 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в 2016 году.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. В частности, правительству поручено увеличить к этому году экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции - до 45 миллиардов долларов в год. Как отметил руководитель департамента Минсельхоза, выполнение указа президента по росту экспорта сельхозпродукции - это, в первую очередь, экспорт продукции с добавленной стоимостью.