В Ростехе раскрыли нюансы работы над мотоциклом проекта "Кортеж"

Испытания мотоцикла проекта "Кортеж" завершатся не ранее 2019 года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2018.

"Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет, может быть, в следующем", - цитирует Чемезова ТАСС. Глава Ростеха отметил, что говорить о серийном производстве мотоцикла можно будет после завершения испытаний.

"Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", - добавил Чемезов. В рамках проекте "Кортеж" разрабатывается серия новых отечественных автомобилей класса "люкс". На одном из таких автомобилей президент Владимир Путин выехал на инаугурацию 7 мая.

В мае глава Ростеха доложил президенту, что мотоцикл проекта "Кортеж" практически готов, но его нужно еще доработать. По словам Сергея Чемезова, мотоцикл получился "очень красивым" и не уступающим по характеристикам западным аналогам.

Мотоцикл разработан концерном "Калашников", входящим в Ростех. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, имеет массу 510 кг и максимальную скорость - 250 км/ч.