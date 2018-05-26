"Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет, может быть, в следующем", - цитирует Чемезова ТАСС. Глава Ростеха отметил, что говорить о серийном производстве мотоцикла можно будет после завершения испытаний.
"Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", - добавил Чемезов. В рамках проекте "Кортеж" разрабатывается серия новых отечественных автомобилей класса "люкс". На одном из таких автомобилей президент Владимир Путин выехал на инаугурацию 7 мая.
В мае глава Ростеха доложил президенту, что мотоцикл проекта "Кортеж" практически готов, но его нужно еще доработать. По словам Сергея Чемезова, мотоцикл получился "очень красивым" и не уступающим по характеристикам западным аналогам.
Мотоцикл разработан концерном "Калашников", входящим в Ростех. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, имеет массу 510 кг и максимальную скорость - 250 км/ч.
В Ростехе раскрыли нюансы работы над мотоциклом проекта "Кортеж"
Испытания мотоцикла проекта "Кортеж" завершатся не ранее 2019 года. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. "Перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт", - добавил он
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