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26.05.2018 16:27
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На велопробеге "Спасибо за Победу!" появились юные летописцы

Текст: Руслан Мельников
На автовелопробеге "Спасибо за Победу!" оказалось, что записи о нашем многодневном путешествии веду не только я. В свой маленький блокнотик что-то пишет и самый юный участник пробега 13-летний Дмитрий Демьянов.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Спрашиваю, что фиксирует юный коллега.

- Записываю, сколько километров проехали, с какой скоростью двигались. Что видели, в каких городах побывали, в каких воинских частях ночевали, что понравилось. Потом покажу все родителям и сестрам, - обстоятельно объясняет Дима.

Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону
По улицам Ростова проедут сотни велосипедистов

- И что понравилось?

- Солдатские столовые.

В одной из них, кстати, Дима удивил повариху. Да так, что у бедной женщины едва не выпал половник, когда она увидела "солдатика", едва возвышающегося над прилавком раздачи

- А ты-то кем служишь? – спросила повариха.

- Это наш лучший стрелок-снайпер, - пошутил я.

- Так он же совсем маленький!

- Маленькому легче спрятаться на позициях.

Диме тогда положили порцию с добавкой и двойную пайку масла.

- Ты лучше того… расти поскорее, снайпер, - напутствовала сердобольная женщина.

Между тем Дмитрий крутит педали наравне со взрослыми. Три года занятий велоспортом позволяют 13-летнему пареньку не отставать от колонны. А единственное неудобство велоспорта, по его словам, "это когда ветер дует в лицо и тормозит".

Фото: Руслан Мельников/РГ
В веломарше "Спасибо за Победу!" приняла участие известная лыжница

Как выяснилось, похожую летопись велопохода ведет также старший друг и тезка Димы 14-летний Дмитрий Ванюшин. Во время пробега ему, кстати, исполнится 15 лет. Так что у велосипедистов будет что отпраздновать в пути. Он тоже так усердно крутил педали под Майкопом, что даже сломал одну. К счастью, местные коллеги-велосипедисты помогли починить двухколесного коня.

- Велоспорт не только улучшает здоровье, но и расширяет географический кругозор, - рассуждает Дима-старший. - Раньше я с трудом ориентировался даже на соседних улицах. А теперь не растеряюсь ни в Таганроге, ни в Москве, ни в Адлере. Главное, чтобы велосипед не мешал учебе. А мне он не мешает: у меня "5" и "4" по предметам в школе.

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