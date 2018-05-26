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26.05.2018 12:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи открыли курортный сезон

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
В субботу в Сочи официально открыли летний курортный сезон. Как сообщают туроператоры, благодаря умеренным ценам и качественным пляжам спрос на поездки в олимпийскую столицу в предстоящие месяцы уже вырос в среднем на 15 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.
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В "футбольные месяцы" (напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля) курорт планирует принять не менее миллиона туристов. Так, в отелях Имеретинской низменности, где находится стадион "Фишт", уже не осталось свободных мест на эти даты. А вот не особо заинтересованные в мундиале курортники, согласно статистике продаж, в этот раз больше нацелились на начало и конец сезона.

- По сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в мае и сентябре, то есть в начале и конце высокого сезона. Судя по всему, туристы хотят сэкономить, не отказываясь от черноморских пляжей, - отмечают в пресс-службе Национального туроператора "АЛЕАН".

В свою очередь, местные власти надеются о крайней мере повторить прошлогодний результат по загрузке. Напомним, за 12 месяцев 2017 года муниципалитет принял около 6,5 миллиона гостей.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидерами продаж по турам в олимпийскую столицу традиционно являются Москва и Санкт-Петербург. Высокий спрос отмечается также в других крупных городах - Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Ижевске, Ульяновске, Самаре и Иркутске.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в городе уже прошли обязательную классификацию 1959 отелей, готовых предложить 68 212 номеров. Больше всего оказалось средств размещения категории "без звезд" (1460), затем идут категории "две звезды" и "три звезды" (по 165), "одна звезда" (102 отеля). Четырьмя "звездами" могут пощеголять 48 гостиниц, а пятью - 19 местных средств размещения.

- В прошлом сезоне часть сочинских гостиниц, пребывая в эйфории от успешного сезона 2016 году, сильно подняли цены на лето. Но, столкнувшись с колоссальным снижением спроса, были вынуждены снизить стоимость. Теперь отели подошли к ценообразованию гораздо аккуратнее и в большинстве своем расценки не поднимали (по отношению к уже сниженным ценам 2017 года) или подняли их всего на несколько процентов, - объясняет представитель туроператора "Дельфин" Екатерина Чернова.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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В результате в среднем ценник вырос всего на пять-семь процентов. Так, по данным АТОР, сейчас наиболее низкая цена на недельный пакетный тур в Сочи с вылетом из Москвы в начале июня на двоих составляет чуть более 27 тысяч рублей.

К услугам курортников в городе 194 пляжа, шесть из которых удостоены международной премии "Голубой флаг". Проверку береговой линии зарубежные эксперты проводили по 29 критериям. К примеру, помимо чистой воды и развитой инфраструктуры на пляжах обязательно наличие команды спасателей и медицинского пункта. К тому же запрещены на берегу домашние животные и моторные транспортные средства.

Найдется отдых по душе и для тех, кто планирует не только загорать у глади морской. Горные склоны, полюбившиеся с ноября по середину апреля лыжникам и сноубордистам, летом открыты для велосипедистов. А расположенный на отметке выше 960 метров над уровнем моря самый высокогорный в РФ байк-парк запустил несколько новых маршрутов. К примеру, впервые официально откроют для туристов "черную" трассу, с повышенным уровнем сложности. Ранее она была доступна только для проведения соревнований между профессионалами даунхилла.

Кроме того, для туристов подготовили походы по экотропам, в том числе к одному из самых высоких водопадов Европы - 70-метровому водопаду Поликаря.

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