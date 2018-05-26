Видео: Донской силач сдвинул поезд весом 388 тонн

A post shared by НЭВЗ (@nevz_official) on May 26, 2018 at 2:16am PDT

В Новочеркасске установлен новый мировой рекорд в силовом экстриме. Донскому силачу Дмитрию Нагорному удалось сдвинуть с места железнодорожный состав, общий вес которого составляет 388 тонн.

Дмитрий Нагорный - уроженец Ростовской области. Он является трехкратным бронзовым чемпионом мира по силовому экстриму.

На территории Новочеркасского электровозостроительного завода специально для спортивного праздника был подготовлен целый состав из электровозов, секций и аккумуляторов. Каждый из них весит несколько тонн. Во главе "снаряда", который предстояло сдвинуть с места и протянуть Дмитрию Нагорному, находился электровоз семейства "Ермак".

Нагорному удалось справиться с этой в прямом смысле нелегкой задачей за пару минут. Вес состава, который он сдвинул с места, соответствует весу самого мощного электровоза в мире. Нагорный побил собственный рекорд двухлетней давности на 18 тонн.

- На планете Земля до меня никто такого не делал, - сказал спортсмен.

В ближайшее время данные Дмитрия Нагорного будут отправлены в оргкомитет Гиннесса, и его результат с большой вероятностью попадет в Книгу рекордов.