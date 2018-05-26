"РГ" вспомнила самые резонансные покушения на шедевры мировой живописи

Только не спрашивайте, почему они делают это. Одни хотели попасть в вечность, другие - в выпуск теленовостей. Одни уверяли, что слышали голос Бога, другие - голос соратников по партии (я, конечно, о нацистах, которые устраивали костры из работ абстракционистов, экспрессионистов, взятых из музеев Германии, после печально знаменитой выставки "Дегенеративное искусство"). Одни ссылались на нравственность (сужая ее до горизонта собственного видения), другие - на чей-то пост в соцсети, третьи - на желание вступить в диалог с художником (давно умершим, разумеется). Имя им - легион.

Общее (кроме справки о психическом нездоровье, которую многие из них имеют) - неспособность создавать. И убеждение, что акт разрушения равнозначен акту творчества.

Не равнозначен. Акт вандализма говорит прежде всего о человеке, его совершившем, и иногда довольно много - о социальном контексте. Когда в социуме возрастает уровень агрессии, люди, мягко говоря, неуравновешенные, оказываются перед лицом соблазнов, с которыми им не дано справиться. Как ни странно, акт вандализма практически ничего не говорит об искусстве, которое оказывается жертвой. Произведения могут быть памятниками древних цивилизаций или работами современных художников, уникальными шедеврами или тиражными работами… Но все же некоторым произведениям не везет больше других.

Картина Репина "Иван Грозный…", пострадавшая вчера от нападения, уже становилась жертвой агрессии. 13 января 1913 года Абрам Балашов набросился на нее с ножом с криком "Довольно крови! Долой кровь!" Картину удалось спасти благодаря усилиям реставраторов и самого художника, которые приехал с дачи в Куоккале. Балашов был освидетельствован врачами, признан сумасшедшим и помещен в центральный приемный покой для душевнобольных в Петербурге.

За два года до этого шедевр живописи Леонардо да Винчи "Мона Лиза" стал предметом внимания не только искусствоведов, но и полицейских сыщиков. 21 августа 1911 года портрет был похищен из парижского Лувра. Через два года картина была обнаружена во Флоренции. Похититель Винченцо Перуджия отозвался на объявление в газете и предложил продать "Джоконду" директору галереи Уффици. Винченцо объяснил, что хотел восстановить справедливость, вернув Италии увезенный Наполеоном I шедевр. Вора похвалили за итальянский патриотизм, но в тюрьму ему пришлось все же отправиться. А "Мона Лиза" после выставок в Италии вернулась в Лувр.

Там же в декабре 1956 года боливиец Уго Унгаза Виллегас запустил в "Джоконду" камнем. С тех пор у левого локтя "Моны Лизы" едва заметная отметина. А в 1974-м японский турист бросил в картину пузырек с краской. Шедевр спасло защитное стекло.

Наконец, 2 августа 2009 года туристка из России атаковала "Мону Лизу", швырнув в нее керамическую кружку. Она разбилась о защитный экран, а россиянку отправили в полицейский участок. Причиной столь экстравагантной выходки, по одной из версий, стал отказ ей в гражданстве французскими властями.

В марте 1914-го в Лондонской Национальной галерее суфражистка Мэри Ричардсон с тесаком набросилась на картину Веласкеса "Венера с зеркалом". Она объяснила, что хотела заявить протест против ареста лидера движения суфражисток Эммелин Панкхерст днем ранее: "Я пыталась уничтожить картину самой красивой женщины в мифологической истории в виде протеста против того, как государство пытается уничтожить миссис Панкхерст, женщину с самым доблестным характером в современной истории". Ричардсон судили и признали вменяемой, она была приговорена к 18 месяцам каторжных работ. После реставрации картина заняла свое место в музее.

В первый раз на картину "Ночной дозор" Рембрандта покушались в 1911 году. Вторая трагедия разыгралась 4 сентября 1975-го, когда бывший школьный учитель, психически нездоровый голландец Вилхелмус де Ринк, пришедший в Рейксмузеум, хлебным ножом нанес шедевру больше десяти порезов. Вандала отправили на принудительное лечение в больницу для душевнобольных, а картину - на долгую реставрацию. Но полностью скрыть следы нападения не удалось. А в 1990-м сбежавший из психбольницы пациент облил полотно серной кислотой. Пациента вернули в больницу. Картину - на реставрацию. К счастью, пострадал только толстый верхний слой лака.

28 февраля 1974 года Тони Шафрази, выпускник лондонского Королевского колледжа искусств, во время выставки Пабло Пикассо в МоМА нанес на "Гернику" красной краской из баллончика надпись KILL LIES ALL. Молодой художник утверждал, что это была одновременно и акция протеста, и художественный жест. Таким образом, он решил протестовать против освобождения под залог американского лейтенанта Уильяма Келли, участника массовых убийств во время войны во Вьетнаме. Краску с покрытой плотным слоем лака "Герники" смыли мгновенно, и Шафрази отделался штрафом. МоМА всячески пытался замолчать инцидент. По словам пресс-секретаря учреждения, "музеи всегда опасаются, что разглашение подобных случаев может вызвать новые акты вандализма".

15 июня 1985 года в Государственном Эрмитаже вандал облил серной кислотой и порезал ножом одну из самых знаменитых картин Рембрандта "Даная". Советский гражданин Бронюс Майгис объяснил следствию, что это была политическая акция. Таким образом он решил потребовать отделения Литвы от Советского Союза. Мужчина был признан невменяемым, шесть лет провел в клинике в Ленинграде, затем, после восстановления независимости Литвы, отправлен по месту прежнего жительства. "Данаю" реставрировали 12 лет. В 1997 году полотно руки Рембрандта вновь выставили в Эрмитаже, но уже под бронированным стеклом.

В 1988 году в Старой Пинакотеке в Мюнхене были повреждены кислотой три картины Альбрехта Дюрера. Преступником оказался Ханс-Йоахим Больманн, который совершил этот акт вандализма после освобождения из тюрьмы, где провел пять месяцев. Это был его не первый поход в музей с кислотой. В 1970 1980 е годы он испортил несколько шедевров мирового уровня, включая старинный церковный алтарь и картины Рембрандта и Дюрера. В 1988 году в Мюнхене его приговорили к двум годам тюремного заключения с последующим содержанием в психиатрической клинике.

Российский акционист Александр Бренер 4 января 1997 года в Стеделейк музее в Амстердаме нанес зеленой краской знак доллара на картине "Супрематизм" (1920-1927) Казимира Малевича. На суде он утверждал, что это была художественная акция, которую можно рассматривать как диалог с Малевичем, а знак доллара, нанесенный поверх креста - символа страданий, - является знаком протеста против коррупции и коммерции в мире искусства. Бренер был приговорен к пяти месяцам нидерландской тюрьмы. Реставрация полотна Малевича обошлась примерно в $10 тыс.

7 октября 2012 года картина экспрессиониста Марка Ротко была повреждена в лондонской Тейт Модерн. Неизвестный мужчина зашел в один из залов музея и написал черными чернилами в углу картины Ротко "Владимир Уманец'12. Потенциальный кусок желтизны". Ответственность за порчу картины взял на себя российский художник Владимир Уманец.

80-летняя Сесилия Хименес испортила фреску в храме Милосердия в испанском городе Борха, что в Сарагосе. С благословения настоятеля храма она в 2010 году смело взялась за реставрацию работы "Се человек" художника XIX века Элиаса Гарсиа Мартинеса, но явно переоценила свои таланты. Когда спустя два года после начала реставрации работу увидели специалисты, они пришли в ужас и признали ее актом вандализма. Но свою долю славы она получила: фотографии "реставрации" ушли в интернет, став мемом…

14 августа 2015 года группа называющих себя православными активистами во главе с Дмитрием Цорионовым (Энтео) устроила погром на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже в Москве. Были повреждены несколько работ скульптора, фронтовика Вадима Сидура. Погромщики заявили, что выставленные скульптуры оскорбляют чувства верующих. Центр Грабаря оценил ущерб в 1,2 млн рублей. Через месяц Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту разгрома выставки в Манеже по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение культурных ценностей). По решению суда, Дмитрий Цорионов был арестован на десять суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Также в Москве 25 сентября 2016 года активист облил мочой фотографии на выставке "Джок Стерджес. Без смущения" в Центре фотографии имени Братьев Люмьер. Вход на выставку был перекрыт организацией "Офицеры России". По решению организаторов мероприятие было закрыто. В конце октября 2017-го Центр фотографии имени Братьев Люмьер получил заключительные документы от Следственного комитета. "Эксперты пришли к выводам, что работы, представленные на выставке, являются художественными произведениями, выставка выполняет художественно-просветительские функции, представленные работы не содержат психологических признаков порнографического характера", - сообщила главный куратор центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

Ведомство работало в течение года, "в том числе отвечало на многочисленные жалобы граждан России, которые ни разу не были в Центре фотографий братьев Люмьер, не слышали имя Джока Стерджеса, но настоятельно требовали расправы над Центром фотографий и его сотрудниками", заметила главный куратор Центра фотографии имени Братьев Люмьер Наталья Литвинская-Григорьева.

В декабре 2017 года выставка "Без смущения.2.0" открылась в Центре фотографии имени Братьев Люмьер во второй раз. Экспозиция была дополнена заключениями экспертов, отзывами зрителей и документацией развернувшегося конфликта. На втором вернисаже активист с мочой появился вновь…

Что касается картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" (1885), экспонирующейся в Государственной Третьяковской галерее, то в результате нападения вандала в пятницу, 25 мая, холст был прорван в трех местах в центральной части работы. На преступника завели дело по первой части статьи 243 Уголовного кодекса России (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Напомним, в 2013 году православные активисты и историки обратились в Минкульт с просьбой убрать картину из Третьяковской галереи. По их мнению, работа Репина "клевещет не только на царя, но и на русский народ и русское государство", так как царь Иван Грозный никогда не убивал своих сыновей. Тогдашний директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева ответила, что картина остается в экспозиции, объяснив свою позицию. Министр культуры Владимир Мединский тогда отозвался об этой петиции как о шутке.