Риккардо стал лучшим в квалификации Гран-при Монако, Сироткин - 13-й

В Монако завершилась квалификация очередного этапа "Формулы-1". Лучшим стал австралийский пилот "Ред Булла" Даниэль Риккардо.

Он показал лучший результат, его время составило 1:10,810 секунды. Вторым оказался Себастьян Феттель из "Феррари", замкнул тройку действующий чемпион Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Во второй раз за свою пока недолгую карьеру в "королевских гонках" пробился во второй сегмент квалификации российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин. Со временем 1:12,521 секунды он стал 13-м. Его партнер по команде Лэнс Стролл показал 18-й результат.