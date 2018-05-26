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26.05.2018 17:28
Рубрика: В мире

Ростуризм предупредил туристов о смертельном вирусе в Индии

Текст: Евгений Гайва
Федеральное агентство по туризму предупредило туроператоров и туристов об опасности заражения вирусом Нипах в Индии.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в штаты Карнатаке и Керале Республики Индия, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а находящимся в указанном регионе российским туристам настоятельно рекомендует соблюдать правила профилактики заражения вирусом Нипах, а в случае ухудшения самочувствия - незамедлительно обращаться к врачу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Фото: Depositphotos
ВОЗ предупредила о новой глобальной эпидемии

О росте числа случаев заражения людей опасным вирусом Нипах сообщило посольство Российской Федерации в Республике Индии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по причине вызываемого им заболевания на сегодняшний день уже скончались не менее 12 человек, десятки госпитализированы.

Вирус Нипах, по сведениям профильных индийских медико-научных организаций, выявлен относительно недавно. ВОЗ вирус внесен в список опасных возбудителей, потенциально способных вызвать массовую эпидемию. В природе переносчиками вируса являются плотоядные летучие мыши.

Как предполагается, заболевание распространяется воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте с инфицированными животными и людьми. Болезнь может протекать без симптомов, но также может поражать мозг с летальным исходом. Инкубационный период составляет от 4 до 45 дней, смерть наступает в среднем в 70 процентах случаев. Вакцины против вируса Нипах пока не разработано, а основным методом лечения является проведение интенсивной поддерживающей терапии.

Согласно рекомендациям ВОЗ, для предотвращения инфицирования достаточно не контактировать с больными животными (в первую очередь свиньями) и плодоядными летучими мышами, тщательно мыть овощи и фрукты, а также не пить сырой пальмовый сок и строго соблюдать правила личной гигиены.

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