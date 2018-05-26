Samsung планирует перейти в своих смарт-часах на новую, но у же хорошо знакомую бренду "операционку".

Пока это только слух, который опубликовал блогер Эван Бласс. По его словам, прототипы новых устройств серии Gear были замечены на руках сотрудников корейского гиганта. Если эти данные подтвердятся, то в новых носимых устройствах вместо Tizen OS появится Wear OS.

С операционной системой от Google южнокорейцы хорошо знакомы - Samsung одними из первых в 2014 году выпустили часы под Android Wear, как изначально называлась Wear OS. Потом корейцы выпускали гаджеты на двух "осях", и в конце концов отдали предпочтение операционке на базе Linux.

Почему возможен переход обратно на Android? В пользу "гугловской" OC может говорить более развитая экосистема - больше приложений, а значит она более удобна и универсальна.

Официальных комментариев со стороны Samsung пока не звучало.

Напомним, сейчас южнокорейский бренд продвигает три актуальные модели носимых устройств - часы Gear S3 Frontier и Gear Sport и фитнес-браслет Gear Fit2Pro.