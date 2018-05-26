Пока это только слух, который опубликовал блогер Эван Бласс. По его словам, прототипы новых устройств серии Gear были замечены на руках сотрудников корейского гиганта. Если эти данные подтвердятся, то в новых носимых устройствах вместо Tizen OS появится Wear OS.
С операционной системой от Google южнокорейцы хорошо знакомы - Samsung одними из первых в 2014 году выпустили часы под Android Wear, как изначально называлась Wear OS. Потом корейцы выпускали гаджеты на двух "осях", и в конце концов отдали предпочтение операционке на базе Linux.
Почему возможен переход обратно на Android? В пользу "гугловской" OC может говорить более развитая экосистема - больше приложений, а значит она более удобна и универсальна.
Официальных комментариев со стороны Samsung пока не звучало.
Напомним, сейчас южнокорейский бренд продвигает три актуальные модели носимых устройств - часы Gear S3 Frontier и Gear Sport и фитнес-браслет Gear Fit2Pro.
Seen on the wrists of Samsung employees: Gear watches running not Tizen, but Wear OS.— Evan Blass (@evleaks) 23 мая 2018 г.