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В умные часы Samsung вернется "операционка" от Google

26.05.2018,  
13:23
Текст: Владимир Болотин
Samsung планирует перейти в своих смарт-часах на новую, но у же хорошо знакомую бренду "операционку".
Фото: instagram.com/samsungru Фото: instagram.com/samsungru
Фото: instagram.com/samsungru

Пока это только слух, который опубликовал блогер Эван Бласс. По его словам, прототипы новых устройств серии Gear были замечены на руках сотрудников корейского гиганта. Если эти данные подтвердятся, то в новых носимых устройствах вместо Tizen OS появится Wear OS.

С операционной системой от Google южнокорейцы хорошо знакомы - Samsung одними из первых в 2014 году выпустили часы под Android Wear, как изначально называлась Wear OS. Потом корейцы выпускали гаджеты на двух "осях", и в конце концов отдали предпочтение операционке на базе Linux.

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Почему возможен переход обратно на Android? В пользу "гугловской" OC может говорить более развитая экосистема - больше приложений, а значит она более удобна и универсальна.

Официальных комментариев со стороны Samsung пока не звучало.

Напомним, сейчас южнокорейский бренд продвигает три актуальные модели носимых устройств - часы Gear S3 Frontier и Gear Sport и фитнес-браслет Gear Fit2Pro.

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Фото: Depositphotos.com
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