Школы открылись в освобожденной от боевиков Восточной Гуте

В городах и поселка Восточной Гуты открылись школы. Это стало возможным после освобождения сирийского анклава от исламистских боевиков, передает ТАСС.

"Школы открылись недавно, - рассказал Ахмад Саид Рустом, начальник отдела образования Харасты (город в восьми километрах от Дамаска). - Государство дало нам учебники, и мы немедленно начали работать здесь, в этом городе. Дети соскучились по учебе, учить их чему-либо легко и приятно".

Ранее при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Каламун к северу от Дамаска, а также южные кварталы столицы.