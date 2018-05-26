Новости

В Удмуртии произошел пожар в исправительной колонии 14:12
В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление 13:50
Власти расскажут, кто и как сможет не платить курортный сбор 13:50
Чулпан Хаматова исполнит роль Доктора Лизы в новом фильме 13:39
В Трансильвании откопали странную челюсть 13:29
Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе 13:25
АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4 13:10
По Крымскому мосту проедут потомки Николая II 13:10
Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов 12:27
В Киргизии приготовили бешбармак для Гиннесса 12:19
Чистый доход РФС в 2017 году составил 161,7 млн рублей 12:08
Самая ценная часть картины "Иван Грозный и сын его Иван" не пострадала 11:47
Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины 11:35
В Красноярске при пожаре в дачном доме погибли четыре человека 11:29
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения 11:03
В Марселе неизвестные расстреляли из автоматов двух человек 10:30
Глава Рослесхоза рассказал об эффективности лесопользования в РФ 10:00
Роспотребнадзор оштрафовал детские лагеря на 11,5 млн рублей 09:55
Toyota C-HR стал самым бюджетным кроссовером марки в России 09:50
Росрыболовство анонсировало скорое решение вопроса квот на вылов краба 09:40
Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита 09:05
Кабмин предложил увеличить расходы Пенсионного фонда 08:55
В США показали передвижную установку для борьбы с беспилотниками 08:33
На спортивные объекты в регионах выделили 600 миллионов рублей 08:14
В акватории Владивостока нашли тело мужчины 08:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 13:25
Рубрика: Культура

Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе

Текст: Руслан Мельников

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) после сделанного заявления о разводе с супругой Матильдой написал стихотворение. Небольшое произведение опубликовано в Instagram музыканта.

Судя по всему, в стихотворении могут быть выражены переживания, вызванные разрывом с женой. Если это так, то случившуюся драму Сергей Шнуров переживает довольно болезненно. Об этом свидетельствуют первые же строки:

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Бывшая солистка "Ленинграда" посочувствовала разводящемуся Шнурову

"Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?"

В этом стихотворении, как и во многих других произведениях музыканта, присутствует нецензурная лексика, которая, по всей видимости, используется для большей экспрессивности. Заканчивается оно горьким выводом:

"Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счет".

В браке с Еленой (Матильдой) Мозговой певец состоял с 2010 года.

Пользователи уже высказывают поддержку в комментариях к стихотворению. "Вы - настоящий талант, один такой. Чтобы не происходило, продолжайте, пожалуйста, свою работу. Она делает миллионы людей счастливее - это важно. Здоровья Вам и крепких нервов! Берегите себя", - пишет один из поклонников. "Держитесь, мы с вами. Песни "Ленинграда" были с нами в любых ситуациях, теперь наша очередь", - добавляет другой.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин указал Западу на "красную черту" в отношениях с РФ
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения
Трамп заявил о продолжении переговоров с Северной Кореей