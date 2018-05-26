Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) после сделанного заявления о разводе с супругой Матильдой написал стихотворение. Небольшое произведение опубликовано в Instagram музыканта.

Судя по всему, в стихотворении могут быть выражены переживания, вызванные разрывом с женой. Если это так, то случившуюся драму Сергей Шнуров переживает довольно болезненно. Об этом свидетельствуют первые же строки:

"Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?"

В этом стихотворении, как и во многих других произведениях музыканта, присутствует нецензурная лексика, которая, по всей видимости, используется для большей экспрессивности. Заканчивается оно горьким выводом:

"Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счет".

В браке с Еленой (Матильдой) Мозговой певец состоял с 2010 года.

Пользователи уже высказывают поддержку в комментариях к стихотворению. "Вы - настоящий талант, один такой. Чтобы не происходило, продолжайте, пожалуйста, свою работу. Она делает миллионы людей счастливее - это важно. Здоровья Вам и крепких нервов! Берегите себя", - пишет один из поклонников. "Держитесь, мы с вами. Песни "Ленинграда" были с нами в любых ситуациях, теперь наша очередь", - добавляет другой.