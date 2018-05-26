США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации

США обеспокоены поступающими сведениями о подготовке сирийскими правительственными войсками наступательной операции в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и предостерегают Дамаск от нарушения режима прекращения огня. С таким заявлением выступила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о готовящейся операции режима Асада на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, о которой договорились США, Иордания и Российская Федерация в прошлом году", - говорится в сообщении американского госдепа.

В дипведомстве предостерегли власти Сирии "от любых действий, которые могут способствовать разрастанию конфликта или поставят под угрозу перемирие". При этом Науэрт не стала уточнять, на основе каких данных США сделали вывод о подготовке правительственными войсками Сирии наступательной операции на юго-западе арабской республики.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, боевики группировки "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России) и "Сирийской свободной армии" расширяют контроль над территориями на юге Сирии с целью создания там автономии под патронажем США. Боевики планируют нанести скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях.

Для этого они намерены в качестве предлога обвинить Дамаск в якобы нарушении режима деэскалации.