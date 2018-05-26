Столтенберг назвал сроки заседания Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия-НАТО состоится 31 мая.

"Мы соберемся в следующий четверг для Совета Россия - НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией. Нам нужен диалог, чтобы улучшать наши отношения и снизить напряжение", - сообщил Столтенберг немецкому изданию Spiegel.

Он отметил, что ранее на встречах уже обсуждались ситуация на Украине, "военная прозрачность, минимизация рисков и военные учения".

"Эти темы остаются актуальными. Мы должны управлять нашими отношениями с Россией во избежание выхода инцидентов из-под контроля", - подчеркнул генсек НАТО.

Предстоящее заседание Совета Россия-НАТО станет первым в текущем году. Предыдущая встреча состоялась в октябре 2017 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение, что НАТО не сможет обеспечить глобальную безопасность без России. Это возможно только с помощью совместного сотрудничества в деле борьбы с новыми угрозами и вызовами.

"Ни НАТО, ни Евросоюз, ни США не смогут создать каких-то изолированных островков безопасности. Реальность состоит в том, что эти попытки обречены на провал", - отметил российский дипломат.

Александр Грушко покинул должность постпреда РФ при НАТО в начале 2018 года. Никого на замену ему Москва так и не направила.