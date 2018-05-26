Новости

В Париже началась акция протеста против политики Макрона 17:20
Собянин объявил о решении баллотироваться на выборах мэра Москвы 16:40
Загитова пообещала научить своего щенка кататься на коньках 16:25
В Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека 16:05
Видео: Донской силач сдвинул поезд весом 388 тонн 16:01
Столтенберг назвал сроки заседания Совета Россия-НАТО 16:00
ДНР опровергла заявления ВСУ о взятии населенного пункта под Донецком 15:34
В расположение сборной России прибыли допинг-офицеры ФИФА 15:30
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина 15:21
США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации 15:07
Пограничники Беларуси освоили новые методы интеллектуальной защиты границы 15:02
Ожидаемая телеаудитория ЧМ-2018 - 3 млрд человек 14:55
Алексей Сорокин возглавит оргкомитет по подготовке к Евро-2020 14:49
Виталий Мутко может оставить футбольную деятельность через 3-4 месяца 14:31
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией 14:25
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок 14:23
В Удмуртии произошел пожар в исправительной колонии 14:12
В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление 13:50
Власти расскажут, кто и как сможет не платить курортный сбор 13:50
Чулпан Хаматова исполнит роль Доктора Лизы в новом фильме 13:39
В Трансильвании откопали странную челюсть 13:29
Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе 13:25
АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4 13:10
По Крымскому мосту проедут потомки Николая II 13:10
Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 16:00
Рубрика: Власть

Столтенберг назвал сроки заседания Совета Россия-НАТО

Текст: Станислав Хамдохов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия-НАТО состоится 31 мая.

"Мы соберемся в следующий четверг для Совета Россия - НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией. Нам нужен диалог, чтобы улучшать наши отношения и снизить напряжение", - сообщил Столтенберг немецкому изданию Spiegel.

Он отметил, что ранее на встречах уже обсуждались ситуация на Украине, "военная прозрачность, минимизация рисков и военные учения".

Генсек НАТО заявил о "поиске путей диалога с Россией"

"Эти темы остаются актуальными. Мы должны управлять нашими отношениями с Россией во избежание выхода инцидентов из-под контроля", - подчеркнул генсек НАТО.

Предстоящее заседание Совета Россия-НАТО станет первым в текущем году. Предыдущая встреча состоялась в октябре 2017 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение, что НАТО не сможет обеспечить глобальную безопасность без России. Это возможно только с помощью совместного сотрудничества в деле борьбы с новыми угрозами и вызовами.

"Ни НАТО, ни Евросоюз, ни США не смогут создать каких-то изолированных островков безопасности. Реальность состоит в том, что эти попытки обречены на провал", - отметил российский дипломат.

Александр Грушко покинул должность постпреда РФ при НАТО в начале 2018 года. Никого на замену ему Москва так и не направила.

Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией

Главное сегодня

Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения