Суд в Египте обязал власти временно заблокировать YouTube

Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции и постановил временно заблокировать видеохостинг YouTube за публикацию кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман.

Как сообщило издание Al-Ahram, решение суда обязывает министерство коммуникаций и информационных технологий Египта заблокировать популярный канал видеосообщений сроком на один месяц.

Судебное разбирательство против известного веб-ресурса началось еще в сентябре 2012 года. Тогда известный адвокат Хамед Салем после многочисленных протестов и беспорядков, которые спровоцировал скандальный 13-минутный ролик "Невинность мусульман" о пророке Мухаммеде, подал иск. Адвокат выступил с обвинением, что подобные фильмы "искажают облик религии и пророка в умах детей". В феврале 2013-го суд обязал выполнять блокировку видеохостинга, однако министерство коммуникаций подало апелляцию, сославшись на то, что выполнить решение затруднительно.

Фильм "Невинность мусульман" был снят в США в 2012 году. Для "раскрутки" создатели картины использовали YouTube. Лента привела к массовым беспорядкам в мусульманском мире, в том числе и к четырехдневным столкновениям в Каире у здания американского посольства. На территории России фильм также запрещен к показу.