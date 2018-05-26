Спектакль по роману Джонатана Свифта "Путешестия Гулливера" поставил хореограф Кирилл Симонов. Автор музыки - Алексей Ларин.

Балет "Путешествия Гулливера" был заявлен как эффектная, зрелищная постановка: сама идея обращения к знаменитому роману Джонатана Свифта подразумевает фантазийный жанр спектакля. По просьбе театра композитор Алексей Ларин к своему балету "Гулливер в стране лилипутов", представленному в Большом театре на конкурсе "Лучший спектакль для детей", дописал вторую часть - путешествие главного героя в страну великанов.

Задачей постановщиков было заставить современную детскую аудиторию, "поколение гаджетов" поверить в этот мир великанов и крохотных лилипутов. В постановочную команду вошли художники Филипп Виноградов и Валентина Останькович, художник по свету Евгений Ганзбург, дирижер и музыкальный руководитель Алевтина Йоффе.

В итоге спектакль, оформленный новейшими техническими достижениями, включая 3D-mapping, произвел ошеломляющее впечатление. По сути, это синтетическое балетное действо, в котором переплелись мультипликация и кинематограф, анимация и мюзикл. Постоянная "игра с масштабами" визуализирует два фантастических мира, и те же самые артисты, которые в первом акте играли лилипутов, во втором - превратились в гигантские фигуры великанов.

В музыкальном плане Алексей Ларин остроумно задействовал контрастные тембры симфонического оркестра, - тубу в низком регистре в обрисовке Гуливера в обществе лилипутов, и, пронзительную флейту-пикколо, которая становится лейтмотивом Гулливера в стране великанов. Музыка балета - не менее яркая, чем представление: запоминающийся мотив странствий с фанфарами-призывами, нежная и пленительная тема тоски Гулливера по дому, прекрасная по оркестровке картина шторма, мелодии "музыкальной шкатулки" лилипутского государства.

Разнообразие найденных декорационных решений не истощалось в течение всего спектакля. 3D-проекции на заднике сцены рисовали странствия героя, повстречавшего на своем пути индусов, эскимосов, японцев, русских и обычных современных путешественников. Это было и настоящее буйство красок, радужных переливов, анимационных картинок с полосатыми ледниками, фиолетовыми слонами, красно-зелеными бабочками и золотыми рыбками.

Действие развивалось стремительно, так, что было невозможно рассмотреть все детали постановки. В противовес гигантским стоптанным, "видавшим виды" сапогам Гулливера, вокруг которых суетятся крошечные лилипуты, на заднике сцены - огромная проекция изящного экзерсиса, который методично выполняют ноги Гулливера под марш-гротеск. Интересно придумана сцена битвы - те же стройные ноги на проекции, только что исполнявшие балетные па, вдруг начинают грубо затаптывать лилипутские вражеские войска, а по сцене в этот момент носятся по волнам маленькие радиоуправляемые кораблики.

Чтобы показать милых и добрых лилипутов, Кирилл Симонов придумал им забавные движения и жесты. Хореография великанов была представлена скорее визуально-проекционными изображениями, в которых большую роль играли мимика укрупненных лиц. Авторы балета активно использовали приемы кинематографа. Для спектакля провели специальные съемки, где артисты театра в роскошных исторических костюмах, с мушками и в париках, пиршествуют за богато накрытым столом (гигантская проекция на заднике) и удивляются, глядя на лилипутского Гулливера, танцующего на сцене-столе, где каждая чашка и вилка больше его в 2 раза. На проекции также эффектно демонстрировалась снятая в увеличении настоящая "хореография лица" главного героя, наблюдающего за злыми лилипутами, замышляющими ослепить его. В итоге Гулливера спасает военный вертолет. Финальная сцена происходит в современном аэропорту, у стойки регистрации на новый рейс, давая публике возможность продолжить в своем воображении путешествовать дальше.

Прямая речь

Кирилл Симонов, хореограф-постановщик:

- Никогда не думал, что буду ставить детские спектакли. Решившись на эту постановку, я вдруг понял, что мне очень нравится этим заниматься. Сам спектакль я скорее бы назвал квест - интерактивное сказочное путешествие в мир фантазии. Постановка такого сюжета - реально потребовала очень больших усилий.

"Путешествия Гулливера" - спектакль сложносочиненный: в нем видна огромная работа художников - Филиппа Виноградова и Вали Останькович. Обычно я придумываю все сам, но здесь без художников было невозможно обойтись, и мы провели огромное количество времени, создавая сценические эффекты. Наша фантазия работала безостановочно, ведь детский театр должен не только удивлять, радовать, но и развивать. Ничего похожего до этого я еще не делал. Свифт написал свой роман совсем не для детей, в его сочинении много политики и сарказма. Создавая детский спектакль, мы рассказываем ту знаменитую историю, которую нам читали в детстве в переведенном варианте - сказке. Думаю, что это одно из моих самых прекрасных путешествий.

Справка "РГ":

Премьера балета "Путешествия Гулливера" состоялась в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", партнерство с которым Детского музыкального театра имени Наталии Сац начиналось с представления премьеры спектакля Георгия Исаакяна по фильму Федерико Феллини "Репетиция оркестра". В рамках фестиваля проходила и премьера балета Кирилла Симонова "Синяя птица".