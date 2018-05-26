Трамп заявил о продолжении переговоров с Северной Кореей

Отмененная ранее встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, возможно, все-таки состоится. О продолжении переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном сообщил в Twitter глава американского государства.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен", - приводит РИА Новости сообщение президента США.

Ранее Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что отменил саммит в Сингапуре 12 июня. Хозяин Белого дома объяснил свое решение "враждебными" заявлениями Пхеньяна. Вместе с тем он выразил готовность встретиться с лидером КНДР в будущем. После этого северокорейский МИД сообщил, что страна готова в любое время и в любом формате провести саммит с США.