В Ирландии участники опроса высказались за легализацию обортов

Более половины ирландцев (68%), принявших участие в общенациональном референдуме, высказались за легализацию оборотов. Таковы результаты экзитпола, проведенного организацией Ipsos MRBI. Она опросила около 4 тысяч человек.

Сейчас прерывать беременность можно лишь при "реальной и существенной опасности для жизни женщины". А кабинет министров во главе с Лео Варадкаром выступил за то, чтобы аборты были разрешены без каких-либо условий. Для этого необходимо внести в Конституцию соответствующую поправку.

"Мой голос - это решительное "да", - заявил на избирательном участке в Дублине премьер-министр страны. Он добавил, что в голосовании принимает участие огромное количество людей. "Высокая явка повышает шанс на победу наших сторонников", - цитирует ТАСС главу правительства Ирландии.