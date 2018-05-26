В Малайзии снова заговорили о пропавшем самолете

Не исключено, что Малайзия возобновит поиски самолета Boeing 777-200, пропавшего четыре года назад. Об этом заявил авторитетный политик Анвар Ибрагим, который может стать премьер-министром страны.

Ибрагим отметил, что правительство вернется к изучению данных, собранных радарами и системами слежения.

"Это наша информация, изучение которой мы можем продолжить. Затем мы, возможно, вновь установим связи с международными партнерами, и я не исключаю, что в будущем поиски возобновятся", - цитирует ТАСС политика.

Напомним, принадлежащий компании Malaysia Airlines лайнер выполнял рейс MH370. В ночь с 7 на 8 марта 2014 года Boeing вылетел из Куала-Лумпура в Пекин и через два часа исчез с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

В январе 2015 года власти Малайзии заявили, что самолет упал в Индийский океан, а все пассажиры погибли.