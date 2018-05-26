В Марселе неизвестные расстреляли из автоматов двух человек

Во французском Марселе неизвестные злоумышленники расстреляли из автоматического оружия двух человек. Как сообщила газета La Provence, инцидент произошел в ночь на субботу.

В результате нападения пострадавшие мужчины погибли на месте. Полиция рассматривает криминальную версию произошедшего. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности нападавших и ведут их поиск.

Напомним, что это второй случай за неделю применения преступниками огнестрельного оружия в Марселе. Так, 21 мая неизвестные в масках открыли огонь из автоматов по группе молодых людей, стоявших возле местного дома культуры.

В результате инцидента один человек был ранен. Злоумышленники скрылись с места нападения на машинах.