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26.05.2018 10:30
Рубрика: В мире

В Марселе неизвестные расстреляли из автоматов двух человек

Текст: Станислав Хамдохов

Во французском Марселе неизвестные злоумышленники расстреляли из автоматического оружия двух человек. Как сообщила газета La Provence, инцидент произошел в ночь на субботу.

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В результате нападения пострадавшие мужчины погибли на месте. Полиция рассматривает криминальную версию произошедшего. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности нападавших и ведут их поиск.

Напомним, что это второй случай за неделю применения преступниками огнестрельного оружия в Марселе. Так, 21 мая неизвестные в масках открыли огонь из автоматов по группе молодых людей, стоявших возле местного дома культуры.

В результате инцидента один человек был ранен. Злоумышленники скрылись с места нападения на машинах.

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