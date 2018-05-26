В Министерстве энергетики назвали вариант пересмотра сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено на основе возврата добычи нефти к уровню октября 2016 года, от которого отсчитывались сокращения в рамках сделки, сообщил журналистам в субботу министр энергетики России Александр Новак.

"Это не новая идея, мы когда продлевали до конца 2018 года, мы же говорили о таких возможностях при балансировке рынка, будем смотреть. Цифры я вам сейчас не назову, в июне определимся и будем обсуждать вообще в принципе ситуацию. От уровня октября 2016 года, как в соглашении", - цитирует министра "Прайм".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года пришли к соглашению сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. На Россию из общего объема приходится 300 тысяч баррелей в сутки. Выполнение соглашения стартовало с начала 2017 года и продлевалось дважды, последний раз - до конца 2018 года.