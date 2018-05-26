Новости

Под Рязанью разбился самолет 22:23
Побывавший на Луне астронавт Алан Бин скончался в США 21:58
"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 21:40
В Министерстве энергетики назвали вариант пересмотра сделки ОПЕК+ 21:32
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Петербурга 20:47
Роналду и Салах сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов 20:37
На роль адвоката Плевако утвержден Владимир Машков 20:11
Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на лиры 20:06
Суд в Египте обязал власти временно заблокировать YouTube 19:42
Песков рассказал, кто дергает его за усы 19:34
Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей 19:34
В Париже при нападении радикалов на банк ранены семь полицейских 19:12
Риккардо стал лучшим в квалификации Гран-при Монако, Сироткин - 13-й 18:34
Песков пошутил про "белые ночи" и "пытки" инвесторов 18:34
Песков рассказал о бессонных ночах президента 18:26
Песков рассказал об эйфории от работы с президентом 18:22
Вандалу, повредившему картину Репина, выберут меру пресечения 29 мая 18:19
Делегация США отправится в Сингапур для подготовки саммита США-КНДР 18:16
Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой 18:14
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП 18:03
В Париже началась акция протеста против политики Макрона 17:20
Собянин объявил о решении баллотироваться на выборах мэра Москвы 16:40
Загитова пообещала научить своего щенка кататься на коньках 16:25
В Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека 16:05
Видео: Донской силач сдвинул поезд весом 388 тонн 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 21:32
Рубрика: Экономика

В Министерстве энергетики назвали вариант пересмотра сделки ОПЕК+

Текст: Евгений Гайва

Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено на основе возврата добычи нефти к уровню октября 2016 года, от которого отсчитывались сокращения в рамках сделки, сообщил журналистам в субботу министр энергетики России Александр Новак.

Фото: Светлана Майорова/ТАСС
ОПЕК+ может нарастить добычу нефти во втором полугодии

"Это не новая идея, мы когда продлевали до конца 2018 года, мы же говорили о таких возможностях при балансировке рынка, будем смотреть. Цифры я вам сейчас не назову, в июне определимся и будем обсуждать вообще в принципе ситуацию. От уровня октября 2016 года, как в соглашении", - цитирует министра "Прайм".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года пришли к соглашению сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. На Россию из общего объема приходится 300 тысяч баррелей в сутки. Выполнение соглашения стартовало с начала 2017 года и продлевалось дважды, последний раз - до конца 2018 года.

Главное сегодня

Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения