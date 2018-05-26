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26.05.2018 19:12
Рубрика: В мире

В Париже при нападении радикалов на банк ранены семь полицейских

В Париже семеро полицейских получили легкие ранения в ходе столкновений с представителями радикальной группировки, попытавшимися захватить банк.

Злоумышленники воспользовались тем, что правоохранительные органы были заняты на акции протеста в столице Франции. В какой-то момент они предприняли попытку ворваться в здание банка.
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"Группа радикалов Black Bloc в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты. Радикалам Black Bloc был дан отпор. Они попытались ответить правоохранительным органам. В результате семь правоохранителей получили легкие ранения", - цитирует РИА Новости заявление министра внутренних дел руспублики Жерара Коллона в телеэфире.

Как отмечает агентство, около часа акция против политики президента страны Эмманюэля Макрона проходила относительно спокойно. Однако затем к шествию присоединились люди в черных одеждах, ставшие разбивать витрины и забрасывать полицейских палками. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Всего в Париже в акции участвует от 21 до 80 тысяч человек.

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