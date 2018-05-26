В Париже при нападении радикалов на банк ранены семь полицейских

В Париже семеро полицейских получили легкие ранения в ходе столкновений с представителями радикальной группировки, попытавшимися захватить банк.
Злоумышленники воспользовались тем, что правоохранительные органы были заняты на акции протеста в столице Франции. В какой-то момент они предприняли попытку ворваться в здание банка.
"Группа радикалов Black Bloc в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты. Радикалам Black Bloc был дан отпор. Они попытались ответить правоохранительным органам. В результате семь правоохранителей получили легкие ранения", - цитирует РИА Новости заявление министра внутренних дел руспублики Жерара Коллона в телеэфире.
Как отмечает агентство, около часа акция против политики президента страны Эмманюэля Макрона проходила относительно спокойно. Однако затем к шествию присоединились люди в черных одеждах, ставшие разбивать витрины и забрасывать полицейских палками. Те в ответ применили слезоточивый газ.
Всего в Париже в акции участвует от 21 до 80 тысяч человек.
Et pourquoi on est bloqué nous d'abord hein pourquoi pourquoi nous ??? @InfoComCGT #26mai pic.twitter.com/KXHga7BSAU— la chouette (@la_chouet) 26 мая 2018 г.