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26.05.2018 01:08
Рубрика: Общество

В Вене презентовали учебник об истории отношений Австрии и России

В Вене представили учебное пособие для преподавателей, студентов и школьников об истории отношений Австрии и России. Как передает ТАСС, презентация книги, рассказывающей о событиях с XVI века, состоялась в Российском центре науки и культуры.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Пособие из 288 страниц вышло под названием "Австрия-Россия. Вехи совместной истории". Как рассказали представители российско-австрийской совместной комиссии историков, над книгой трудились 26 авторов.

По словам сопредседателя комиссии с австрийской стороны Штефана Карнера, без компромиссов работа была бы невозможна. Профессор обратил внимание на трудности из-за разных подходов двух стран к историческим периодам в двусторонних отношениях. Совместная работа буквально кипела над каждой запятой в книге, рассказал Карнер.

Пособие также выйдет на русском языке. Отличие изданий заключается только в обложке.

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