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26.05.2018 11:35
Рубрика: В мире

Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины

Текст: Станислав Хамдохов

В Будапеште считают, что страны Североатлантического альянса должны пересмотреть свою политику в отношении Украины, которая "представляет опасность для соседей". Как отмечается в меморандуме, утвержденном правительством Венгрии в ходе инаугурационного заседания, Киев "не способен выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление".

Власти Венгрии убеждены, чтобы сохранить стабильность на восточной границе НАТО, альянс должен "адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах". В Будапеште вновь указали на недопустимость реализуемых Киевом новых языковых норм. Венгрия предлагает вывести из-под действия дискриминационных законов украинские нацменьшинства, связанные со странами - членами НАТО.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Украинское агентство УНН со ссылкой на заявление посла Украины при НАТО Вадима Пристайко, сообщило накануне, что комиссия Украина-НАТО 28 мая рассмотрит обращение Венгрии о пересмотре отношений альянса с Киевом.

Напомним, что отношения Украины и Венгрии заметно ухудшились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Новый закон вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года. Документ существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств, в том числе закарпатских венгров.

Ранее Будапешт решил заблокировать заседание комиссии Украины - НАТО на уровне министров обороны. Мероприятие должно было состояться на полях министерской встречи Североатлантического альянса 14-15 февраля.

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