Венгрия призвала страны НАТО пересмотреть поддержку Украины

Североатлантический альянс должен пересмотреть свою политику в отношении Украины. Об этом говорится в меморандуме, утвержденном правительством Венгрии в ходе инаугурационного заседания.

В документе указывается на провал в реформировании Украины, которая сейчас "представляет опасность для соседей". Также в меморандуме подчеркивается, что Киев "не способен выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление".

По мнению венгерских властей, чтобы сохранить стабильность на восточной границе НАТО, альянс должен "адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах". Особое недовольство Будапешта вызывают вводимые Киевом новые языковые нормы. Венгры предлагают вывести из-под действия дискриминационных законов украинские нацменьшинства, связанные со странами - членами НАТО.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Киевом возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, в частности, сильно сокращает возможность обучения на других языках.