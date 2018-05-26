Видео: В ДНР испытали самую мощную в мире винтовку "Сепаратист"

В интернете появилось видео стрельбы из новой мощной снайперской 23-миллиметровой винтовки "Сепаратист", произведенной в ДНР. Стрельба велась разными боеприпасами по двум мишеням.

Под прицелом видеокамер "Сепаратиста" испытал проект WarGonzo. При этом о винтовке рассказал боец армии ДНР с позывным Бывалый. Он, в частности, отметил, что в новом снайперском комплексе использованы ствол и ствольная коробка от зенитной установки ЗУ-23. Но вместо автоматики применяется одиночная подача боеприпасов, а специально сваренная рама снижает отдачу при стрельбе. Ствол "Сепаратиста" венчает впечатляющий дульный тормоз. Также у оружия имеется необычный спусковой крючок.

В качестве мишени при демонстрации возможностей супервинтовки использовались легкий бронированный транспортер МТ-ЛБ, известный также как "мотолыга" и толстая - в два кирпича - стена заброшенного здания. Стрельба велась 23-миллиметровыми бронебойными и фугасными снарядами. Также использовались сверхбронебойные боеприпасы, которые в ДНР в шутку называют "супер-пупер".

Во время теста удалось пробить броню "мотолыги", а со второго выстрела – и толстую кирпичную стену, поразив укрытую за ней дощатую имитацию противника. После чего "Сепаратист" несколькими дополнительными выстрелами буквально "разобрал" фрагмент стены. WarGonzo подтверждает, что при стрельбе из этой огромной и необычайно мощной винтовки отдачи практически не чувствуется. Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается.

Судя по снегу в кадре, съемки велись в зимний период, но видео на YouTube опубликовано лишь в конце мая. Напомним, в феврале также появлялось краткое и не столь качественное видео стрельбы из "Сепаратиста" с крыши здания. При этом отмечалось, что новая винтовка из ДНР является самой крупнокалиберной в мире.