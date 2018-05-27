Новости

В ЕС хотят запретить одноразовую пластиковую посуду 20:29
Посольство РФ ответило на обвинения в адрес российских болельщиков 20:12
Салах уверен, что сыграет на чемпионате мира 20:11
В ГД оценили заявления о разработке Россией оружия массового поражения 18:49
Риккардо выиграл Гран-при Монако, Сироткин - 16-й 18:45
Испытания боевого экзоскелета попали на видео 18:24
В адрес вратаря "Ливерпуля" и его семьи поступили угрозы 18:20
Израиль начал строить стену на пляже у границы с сектором Газа 18:19
Более 10 человек стали жертвами тропического шторма в Йемене и Омане 18:13
14-летняя певица из Тольятти получила квартиру от Игоря Крутого 18:05
Пропавший под Брянском ребенок найден мертвым 17:51
В ЛНР рассказали о гибели двух сотрудников СБУ в Донбассе 17:37
Футболист ЦСКА освободил из тюрьмы 40 заключенных 17:32
Каждый четвертый продаваемый автомобиль в РФ является отечественным 17:18
В Петербурге спустили на воду реплику петровской "Полтавы" 16:39
Рапота: Доверие - ключевой вопрос в международных и внутренних отношениях 16:35
От вируса Нипах в Индии умерло уже 14 человек 16:27
Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира 15:35
Вышла исправленная версия приложения московского велопроката 15:25
Почему опасно сажать членов семьи в разные части самолета 14:50
Медведева назвала решение уйти от Тутберидзе самым сложным в жизни 14:39
В Петербурге "мост глупости" отметил юбилей: застряла 150-я "ГАЗель" 14:22
Фото: По центру Петербурга прошли слоны 14:04
В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер "Грачонок" 13:16
На Кубани нашли заблудившихся в лесу детей 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 20:22
Рубрика: Общество

Физика в почете

28 мая начнется ЕГЭ-2018
Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7576 (113)
28 мая 645 тысяч выпускников школ начнут сдавать ЕГЭ. Первые экзамены - география и информатика. Всего на ЕГЭ записались 731 тысяча человек, включая выпускников прошлых лет. Экзамен пройдет в 51 стране.

Русский язык и математика - обязательные предметы. Самым популярным предметом по выбору, как и в прежние годы, остается обществознание, на него записались 53 процента участников экзамена. "Сохраняется высокий интерес к естественно-научным предметам: 61 процент участников зарегистрировались на профильную математику, 25 процентов - на физику, 21 процент - на биологию, 14 процентов - на химию", - подчеркнули в Рособрнадзоре. Историю выбрал каждый пятый.

Фото: Depositphotos.com
Опрос: Сможете ли вы сдать ЕГЭ

В этом году почти во всех пунктах приема ЕГЭ бланки с заданиями будут печататься прямо в аудиториях. В общей сложности время печати заданий для 15 человек - 10-12 минут. Такая технология практически полностью исключает человеческий фактор. "В проведении ЕГЭ будут задействованы 325 тысяч организаторов и руководителей пунктов проведения экзамена (ППЭ), более 24 тысяч членов государственных экзаменационных комиссий, около 19 тысяч технических специалистов, 7,6 тысячи медицинских работников", - рассказали в Рособрнадзоре. Для детей, которые находятся на длительном лечении, открыто 14 пунктов проведения экзамена в больницах и 300 пунктов на дому.

Бланки с заданиями будут печататься прямо в аудиториях

За проведением ЕГЭ будут следить 50 тысяч общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей. Наблюдением будет охвачено 93 процента аудиторий. Чтобы получить аттестат выпускнику 11-го класса, нужна хотя бы тройка по базовой математике и 24 балла на русском языке. Тем, кто будет поступать в вузы, по русскому языку необходимо набрать не менее 36 баллов, а по профильной математике - 27 баллов. "Если вы не сдали базовую математику, вам разрешат пересдать ее в резервные дни или в сентябре. Но до этого времени аттестат вы не получите. Тем, кто не согласен с полученными баллами, можно обратиться в апелляционную комиссию", - напомнил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Выгнать с экзамена и аннулировать работу могут не только за то, что ты списал с гаджета, но и за их наличие в аудитории. Пересдать экзамен в таком случае разрешат только через год.

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями
В ЛНР рассказали о гибели двух сотрудников СБУ в Донбассе
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине
Турция захотела российские истребители вместо американских
Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира