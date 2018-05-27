28 мая 645 тысяч выпускников школ начнут сдавать ЕГЭ. Первые экзамены - география и информатика. Всего на ЕГЭ записались 731 тысяча человек, включая выпускников прошлых лет. Экзамен пройдет в 51 стране.

Русский язык и математика - обязательные предметы. Самым популярным предметом по выбору, как и в прежние годы, остается обществознание, на него записались 53 процента участников экзамена. "Сохраняется высокий интерес к естественно-научным предметам: 61 процент участников зарегистрировались на профильную математику, 25 процентов - на физику, 21 процент - на биологию, 14 процентов - на химию", - подчеркнули в Рособрнадзоре. Историю выбрал каждый пятый.

В этом году почти во всех пунктах приема ЕГЭ бланки с заданиями будут печататься прямо в аудиториях. В общей сложности время печати заданий для 15 человек - 10-12 минут. Такая технология практически полностью исключает человеческий фактор. "В проведении ЕГЭ будут задействованы 325 тысяч организаторов и руководителей пунктов проведения экзамена (ППЭ), более 24 тысяч членов государственных экзаменационных комиссий, около 19 тысяч технических специалистов, 7,6 тысячи медицинских работников", - рассказали в Рособрнадзоре. Для детей, которые находятся на длительном лечении, открыто 14 пунктов проведения экзамена в больницах и 300 пунктов на дому.

Бланки с заданиями будут печататься прямо в аудиториях

За проведением ЕГЭ будут следить 50 тысяч общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей. Наблюдением будет охвачено 93 процента аудиторий. Чтобы получить аттестат выпускнику 11-го класса, нужна хотя бы тройка по базовой математике и 24 балла на русском языке. Тем, кто будет поступать в вузы, по русскому языку необходимо набрать не менее 36 баллов, а по профильной математике - 27 баллов. "Если вы не сдали базовую математику, вам разрешат пересдать ее в резервные дни или в сентябре. Но до этого времени аттестат вы не получите. Тем, кто не согласен с полученными баллами, можно обратиться в апелляционную комиссию", - напомнил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Выгнать с экзамена и аннулировать работу могут не только за то, что ты списал с гаджета, но и за их наличие в аудитории. Пересдать экзамен в таком случае разрешат только через год.