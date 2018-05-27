Андрей Кончаловский снимет фильм о разгоне демонстрации в 1962 году

У режиссера Андрея Кончаловского еще один новый проект. Это фильм "Дорогие товарищи...", посвященный расстрелу мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

По решению режиссера, это будет черно-белое кино. Впрочем, как и его предыдущий фильм "Рай", получивший "Серебряного Льва" на Венецианском кинофестивале. Сценарий новой работы написан Андреем Кончаловским также в соавторстве с Еленой Киселевой - они вместе работали и над фильмом "Рай", и над картиной "Грех" о Микеланджело Антониони - она сейчас в производстве.

Картину планируется снимать в Новочеркасске и в Ростовской области. Значительную часть будет составлять компьютерная графика. Скоро начнется кастинг. Как и в предыдущих фильмах режиссера - на 90 процентов он будет состоять среди непрофессиональных артистов. Однако, главную роль - Людмилу, сотрудницу Горкома партии - сыграет хорошо знакомая зрителям актриса Юлия Высоцкая. Картину планируется делать 36 месяцев и окончить к Венецианскому кинофестивалю в 2019 году. Впрочем, тут перед компанией "Продюсерский центр Андрея Кончаловского" встанет выбор: если получится сделать в срок "Дорогие товарищи..." - хорошо. Если нет - будут стараться закончить к киносмотру в Венеции другую картину - "российско-грузинский проект", так его охарактеризовала представитель Андрея Кончаловского продюсер Олеся Гидрат.

А удастся или нет совершить задуманное - зависит и от поддержки Министерства культуры. Именно там проходила очередная защита кинопроектов с целью получить субсидии, и именно там впервые многие эксперты и СМИ узнали о новом проекте Андрея Кончаловского. Бюджет будущей картины "Дорогие товарищи..." - 150 миллионов рублей. У Министерства культуры просят 70 миллионов - примерно половину суммы.

Фильм Кончаловского был представлен в категории "Авторское и экспериментальное кино". Всего в ней презентовали 68 новых будущих фильмов. Какие из них получат господдержку, станет известно позднее. Это же касается детских и подростковых картин, дебютов и сериалов. В этих четырех категориях кинематографисты подавали свои идеи в Минкульт. Детских фильмов всего было 20, дебютов - 40, а сериалов - 6. Да и то, был проведен серьезный отбор, прежде чем проекты смогли предстать перед экспертным советом. Самой интересной категорией оказались дебюты - им сейчас уделено особое внимание и на государственном уровне, и в отрасли. У каждого проекта начинающих режиссеров есть художественный руководитель. Так, мастерская Павла Лунгина представила режиссера-дебютанта Аню Денисову, которая намеревается снимать фильм "С училища". В нем рассказывается о том, как выпускница ПТУ влюбляется в интеллигентного преподавателя, и "в какой то момент обманутая девочка перестает выбирать средства в своих отношениях с возлюбленным и превращается во влюбленного монстра". Также в категории "Дебюты" представили будущий фильм "Сентенция", который расскажет о последних днях жизни Варлама Шаламова. Режиссер и автор сценария Дмитрий Рудаков, предполагается, что роль Шаламова сыграет Петр Мамонов. Дебют "Стрелок" режиссера Петра Левченко расскажет о громкой истории, которая произошла в Подмосковье несколько лет назад. "Красногорский стрелок" - это словосочетание сегодня стало уже нарицательным. Художественный руководитель этого проекта Борис Хлебников. На роль стрелка приглашен Мераб Нинидзе, на одну из главных ролей - Максим Суханов.

Режиссер Роман Васьянов собирается снять кино по мотивам романа Алексея Иванова "Общага на крови", дебютант Алексей Смирнов задумал картину "Подвиг" - о женщине, совершившей геройский поступок, - она обезвредила террориста, но не меньшие силы ей потребуются, чтобы сохранить после этого семью. Кстати, по предварительным планам, главную роль в этом фильме также сыграет Юлия Высоцкая. Роль мужа героини исполнит Федор Бондарчук.

Что касается авторского и экспериментального кино, то тут из 68 проектов с трудом наберется 25, в которые действительно стоит вкладывать деньги. Обращают на себя внимание картины "Доктор Лиза" Оксаны Карас, где главную роль исполнит Чулпан Хаматова, "Ресторан Мечта" Оксаны Михеевой - экранизация повести "Касатка" Алексея Толстого, задумка перенести на экран роман Евгения Замятина "Мы" - режиссер Гамлет Дульян, а в главных ролях - Егор Корешков, Елена Подкаминская, Юрий Колокольников.... Экранизации вообще в чести, что радует. Глеб Панфилов уже вовсю работает с рассказом Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" - его команда также попросила деньги в Минкульте. Еще одна громкая экранизация - романа Дмитрия Глуховского "Текст" - за нее возьмется режиссер Клим Шипенко, а на главные роли уже утверждены Александр Паль, Иван Янковский, Александр Самойленко, Ирина Старшенбаум. Готовится еще один фильм про Виктора Цоя - его снимет Алексей Рыбин, и уже найден исполнитель главной роли. Самал Яслямова - актриса, недавно получившая в Каннах приз за лучшую женскую роль, сыграет в проекте Натальи Назаровой "Райцентр". Алексей Федорченко собирается снимать масштабный проект в пяти частях об отношении России и Кавказа. Александр Прошкин также взялся за историческую тему - больших творческих затрат потребует его новый фильм "Сарматы".

Нужно сказать, что многие пришли в Министерство культуры за финансовой помощью не в первый раз. И тут стоит выделить три проекта, на который ранее не выделили средств - возможно, сейчас ситуация изменится. Первый - это картина "Паркет" Александра Миндадзе. Судя по презентации, зрителей ждет глубокое и качественное кино. Фильм "Одесса", рассказывающий о том, как 8-летним мальчиком автор пережил в родном городе эпидемию холеры, Валерий Тодоровский будет снимать не в Украине - к такому решению он пришел с момента предыдущей защиты проектов. И он, и продюсер и исполнитель одной из главных ролей Леонид Ярмольник твердо намерены осуществить задуманное. Юрий Соломин выступил перед экспертами из Министерства культуры с пламенной речью в защиту Чехова. Он просит средства на экранизацию чеховского рассказа "Скучная история", главные роли в которой сыграют он сам и Вера Васильева.