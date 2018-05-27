Решение президента о создании автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" показывает, что для руководства страны очень важно на деле обеспечить для всех граждан социальные лифты и равные возможности для саморазвития. Такое мнение высказал в беседе с "РГ" политолог Дмитрий Гусев, комментируя содержание указа главы государства, подписанного 22 мая.

Владимир Путин распорядился в течение месяца утвердить устав новой организации, предусмотрев, в частности, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган назначаются администрацией президента. Имущество станет формироваться за счет ассигнований федерального бюджета, пожертвований, а также иных источников. АНО "Россия - страна возможностей" станет единой организационной структурой для 14 проектов, входящих в одноименную открытую платформу.

Первым проектом новой платформы стал конкурс "Лидеры России", в котором приняли участие без малого 200 тысяч человек. Триста финалистов получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, 103 победителя проходят стажировки у лучших управленцев страны - министров, губернаторов, топ-менеджеров крупнейших компаний. Некоторые и сами заняли высокие руководящие посты в бизнесе и на госслужбе. Затем к платформе присоединились еще 13 проектов самой разной направленности. Это и соревнования по профессиональному мастерству ("Я - профессионал", WorldSkillsRussia), конкурс для школьников "Мой первый бизнес", чемпионат молодежных бизнес-команд "Управляй", Грантовый конкурс молодежных инициатив "Росмолодежи", конкурс лучших практик школьного самоуправления Российского движения школьников "РДШ - территория самоуправления", информационный сервис "Бизнес-навигатор", всероссийская база стажировок "Профстажировки", площадка для обмена профессиональным опытом "Мастера Сибири".

Особо стоит отметить национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс". Он помогает людям с ограниченными возможностями всех возрастов заниматься любимым делом и получать помощь в трудоустройстве. За прошлый год платформа привлекла в свои проекты сотни тысяч участников, в марте в Москве состоялся форум "Россия - страна возможностей", с делегатами которого побеседовал Владимир Путин. Появление указа президента о создании автономной некоммерческой организации с тем же названием открывает новый этап на пути этого проекта.

Первым проектом новой платформы стал конкурс "Лидеры России", в котором приняли участие без малого 200 тысяч человек

"Это для проектов, которые направлены на развитие личности. Где бы человек ни был, в какой бы точке Российской Федерации ни жил, какой бы сферой политической, общественной, экономической деятельности он ни занимался, у него появляется возможность себя развивать", - отметил Дмитрий Гусев и перечислил, какие направления для развития творческого и профессионального потенциала личности объединила эта платформа. "Это "Лидеры России", конкурс управленцев, студенческие конкурсы и олимпиады, которые делает Высшая школа экономики (ВШЭ), это бизнес-конкурсы, которые делает корпорация МСП, это проект "Капитаны - Мой первый бизнес". Это WordSkills, чемпионат мира среди рабочих профессий, это "Абилимпикс", конкурс профессионального мастерства для инвалидов", - напомнил эксперт.

О внимании главы государства к этой теме, подчеркнул Дмитрий Гусев, свидетельствует и то обстоятельство, "что президент в Послании Федеральному Собранию это отметил, сказал, что у нас есть возможности для человека, который что-то хочет добиться, у него всегда есть возможности себя реализовать".

То, что по решению президента создается такое АНО, означает, "что это направление для президента важно, что это будет носить системный характер, что эти проекты будут развиваться, что будут появляться другие проекты, у жителей России будет все больше возможностей добиться, чего они хотят".

Дмитрий Гусев считает, что создание АНО можно рассматривать в контексте общего повышения внимания государства к вопросам молодежной политики. "Это все ответ на запрос общества о том, что нужны социальные лифты, что должны быть у каждого равные возможности реализовать себя, добиться, чего он хочет, в любой сфере - от культуры и социальной деятельности до бизнеса и госуправления", - подчеркнул он.

Создание АНО "Россия - страна возможностей" - показатель внимания государства к вопросам молодежной политики

В Высшей школе экономики (ВШЭ), которая является оператором двух проектов платформы "Россия - страна возможностей" (студенческой олимпиады "Я - профессионал" и волонтерского конкурса "Хочу делать добро"), также с воодушевлением восприняли указ главы государства о создании некоммерческой организации. По мнению ректора вуза Ярослава Кузьминова, она поможет продвижению проектов по всей стране.

"Смысл организации в том, что мы объединяем в ее рамках все проекты, и эта организация будет заниматься координацией их деятельности, в первую очередь в регионах", - сказал он ТАСС. Это будет облегчать взаимодействие организаторов этих конкурсов между собой "на всех территориях России, будет держать единую рамку взаимодействия с администрацией президента, правительством, министерством финансов, там, где потребуется финансовая помощь", полагает ректор НИУ ВШЭ. "И самое главное, что это станет площадкой сетевого взаимодействия участников проектов. Сейчас речь идет о том, чтобы мандатом создаваемой организации сделать постоянно действующую площадку и постоянно крепнущую сеть молодежных проектов", - добавил он.