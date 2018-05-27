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27.05.2018 17:32
Рубрика: Спорт

Футболист ЦСКА освободил из тюрьмы 40 заключенных

Текст: Артур Нанян

Нападающий национальной команды Нигерии Ахмед Муса, который последние полгода выступал за московский ЦСКА на правах аренды, совершил необычный поступок. Он помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным, осужденным в городе Кано (Нигерия) за неуплату долгов.

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Муса решил помочь беднякам после того, как узнал от чиновников, почему они были наказаны. Также Ахмед пожертвовал деньги и продукты заключенным.

Напомним, что Муса по окончании арендного соглашения с ЦСКА вернется этим летом в английский "Лестер". Ахмед попал в расширенную заявку своей сборной на чемпионат мира в России.

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