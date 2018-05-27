Футболист ЦСКА освободил из тюрьмы 40 заключенных

Нападающий национальной команды Нигерии Ахмед Муса, который последние полгода выступал за московский ЦСКА на правах аренды, совершил необычный поступок. Он помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным, осужденным в городе Кано (Нигерия) за неуплату долгов.

Муса решил помочь беднякам после того, как узнал от чиновников, почему они были наказаны. Также Ахмед пожертвовал деньги и продукты заключенным.

Напомним, что Муса по окончании арендного соглашения с ЦСКА вернется этим летом в английский "Лестер". Ахмед попал в расширенную заявку своей сборной на чемпионат мира в России.