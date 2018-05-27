26 мая "Газпром" подписал с турецким правительством расширенный протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. Это позволит начать работы по строительству сухопутной части газопровода на территории Турции, сообщило управление информации "Газпрома".

В развитие протокола "Газпром" и турецкая компания Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства участка. Его прокладкой займется проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., владеть которой стороны будут на паритетной основе.

Одновременно "Газпром экспорт" и Botas договорились в ближайшее время прекратить арбитражное разбирательство по условиям контрактов на поставку российского газа турецким потребителям. Оно длится с 2015 года, после того как в скидке турецкой стороне было отказано и она обратилась в Международный арбитражный суд.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, за газ, проданный Турции в 2015 и 2016 годах, теперь предоставлена скидка 10,25 процента. Разница в оплате за эти два года - миллиард долларов - будет возвращена Турции, однако в каком виде, стороны не сообщили.