В развитие протокола "Газпром" и турецкая компания Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства участка. Его прокладкой займется проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., владеть которой стороны будут на паритетной основе.
Одновременно "Газпром экспорт" и Botas договорились в ближайшее время прекратить арбитражное разбирательство по условиям контрактов на поставку российского газа турецким потребителям. Оно длится с 2015 года, после того как в скидке турецкой стороне было отказано и она обратилась в Международный арбитражный суд.
Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, за газ, проданный Турции в 2015 и 2016 годах, теперь предоставлена скидка 10,25 процента. Разница в оплате за эти два года - миллиард долларов - будет возвращена Турции, однако в каком виде, стороны не сообщили.