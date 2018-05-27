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27.05.2018 21:48
Рубрика: В мире

Google и Facebook получили иски на миллионы евро

Против Google, Facebook, Instagram и WhatsApp поданы миллиардные иски из-за несоблюдения регламента о защите персональных данных ЕС.

Как утверждает правозащитная организация Noyb, эти IT-компании принудили пользователей согласиться с новыми условия обслуживания, в то время как вступивший в силу закон разрешает давать такое согласие добровольно.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Как говорится в документе, любая компания, которая работает с персональными данными граждан ЕС, должна предоставлять пользователям широкий контроль над их данными, в том числе их полное удаление. Оператора, нарушевшего этот закон, вправе оштрафовать в размере четырех процентов от его годового оборота.

В результате от Google потребовали 3,7 миллиарда евро, от Facebook, Instagram и WhatsApp - по 1,3 миллиарда евро.

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