Хуситы стали чаще наносить удары по коалиции в Йемене

Очередная баллистическая ракета, запущенная сторонниками движения "Ансар Аллах", упала на западе йеменской провинции Таиз, где находится возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

Как сообщает РИА Новости, хуситы использовали ракету типа M-2. Целью были вооруженные силы, подконтрольные президенту Хади. Напомним, противостояние правительственных сил и мятежников-хуситов в Йемене продолжается с 2014 года.

Власть поддерживает коалиция, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам. В последние два месяца мятежники также стали чаще запускать баллистические ракеты.