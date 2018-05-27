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27.05.2018 07:20
Рубрика: В мире

Хуситы стали чаще наносить удары по коалиции в Йемене

Очередная баллистическая ракета, запущенная сторонниками движения "Ансар Аллах", упала на западе йеменской провинции Таиз, где находится возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

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Как сообщает РИА Новости, хуситы использовали ракету типа M-2. Целью были вооруженные силы, подконтрольные президенту Хади. Напомним, противостояние правительственных сил и мятежников-хуситов в Йемене продолжается с 2014 года.

Власть поддерживает коалиция, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам. В последние два месяца мятежники также стали чаще запускать баллистические ракеты.

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