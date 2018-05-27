Иордания попросила Росатом построить небольшую АЭС

Из-за высокой стоимости Иордания решила не строить у себя большую АЭС.

"В нынешних финансовых условиях мы считаем, что лучше всего сосредоточиться на реакторах малой мощности ", - цитирует ТАСС анонимного источника в правительстве королевства.

Комиссия по атомной энергии уже объявила о подписании соглашения с корпорацией Росатом об изучении возможности строительства в стране российского реактора малой мощности.

"Данный проект кажется более актуальным и востребованным, поэтому мы лучше сосредоточимся на нем", - заявил председатель комиссии Халед Тукан.

Добавим, что реакторы малой мощности имеют ряд преимуществ, главное среди которых - возможность использовать их как опреснительную и нагревательную установку.