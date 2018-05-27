Израиль начал строить стену на пляже у границы с сектором Газа

Израиль, который активно стоит стены, заборы и заграждения по периметру своих сухопутных границ, на этот раз решил отгородиться от сектора Газа - на участке Средиземного моря.

Речь идет о самом южном пляже страны "Зиким", который находится недалеко от палестинского анклава. О этих планах сообщил лично израильский министр обороны Авигдор Либерман на своей страничке в микроблоге Twitter, сопроводив анонс фотографиями с каменными насыпями.

Израильтяне ссылаются на события июля 2014 года, когда на этом самом пляже высадилась вооруженная группа боевого крыла группировки ХАМАС, контролирующего Газу. Тогда был серьезно ранен один военнослужащий армии обороны Израиля. Предполагается, что морской барьер вырастет рядом с сектором к концу этого года. Это будет не обычный волнорез, но серьезное укрепление из трех защитных слоев - подводного, горы камней, специально укрепленных броней, и забора. На всякий случай еще один забор выстроят по периметру. Напомним, что Израиль также частично отгородился стеной от Западного берега реки Иордан и начинал возводить укрепления на границах с Египтом и Ливаном.