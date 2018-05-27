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27.05.2018 21:08
Рубрика: В мире

Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Текст: Екатерина Забродина

Китай в очередной раз высказал недовольство в адрес американцев в связи с их маневрами в Южно-Китайском море. В воскресенье два корабля ВМС США прошли мимо Парасельских островов, принадлежность которых оспаривает, в частности, Вьетнам. Контроль над архипелагом был установлен Поднебесной в начале 1970-х годов.

Фото: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
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О том, что эсминец и ракетный крейсер американского военного флота прошли всего в 20 километрах от побережья, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на два официальных источника в Вашингтоне. Китайский МИД назвал эти действия нарушением международного права.

Ситуация в регионе остается весьма непростой. Соединенные Штаты называют свои "рутинные" маневры "борьбой за свободу навигации в стратегических водах" и обвиняют Пекин в наращивании военной, в том числе разведывательной мощи в районе островов.

Китайское правительство, в свою очередь, утверждает, что военный флот США вторгается в территориальные воды республики без разрешения. В КНР и ранее заявляли, что такая подозрительность со стороны американцев по отношению к их стране напоминает о пережитках холодной войны.

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